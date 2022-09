Le débat sur la difficulté des jeux vidéo revient régulièrement sur le tapis. 2022 n’a pas échappé à la règle avec les sorties de Sifu et Elden Ring. Pourtant, les joueurs peinent parfois sur des titres pas spécialement punitifs. La preuve avec une nouvelle étude mettant en avant les jeux sur lesquels ils ont le plus galéré.

Voici les jeux les plus compliqués de 2022 selon les joueurs

Une nouvelle étude dévoile les jeux vidéo les plus compliqués de 2022. Qu’ils aient rendu fous les joueurs par leur difficulté, leurs énigmes ou tout simplement leurs collectibles introuvables, ces titres ont été les plus recherchés cette année dans l’espoir de trouver de l’aide. Uswitch a analysé les recherches Google des internautes pour desceller les titres qui nécessitent vraiment un coup de pouce.

Question méthodologie, l’étude a recensé le volume de recherche pour le nom des 150 jeux les plus populaires de 2022 couplés aux mots clés, « expliqué », « astuce » , « walkthrough » ou encore « comment jouer ». Elle en a ensuite extrait les 25 jeux qui ont le plus confus les joueurs. Pas de surprise, Elden Ring arrive en tête de la liste et de loin, mais quelques noms sont un peu plus étonnants.