Oubliez les grosses annonces de Sony ou Nintendo. Dans ce jeu annoncé il y a deux jours à peine, on incarne... un spermatozoïde. Et attention, c'est même (à peu près) très sérieux.

Il pouvait être facile de rater l'information au milieu des dizaines d'annonces de ces derniers jours, notamment du côté du State of Play. Pourtant, la bande-annonce de ce nouveau projet totalise déjà des dizaines de milliers de vues depuis deux jours. Valentin Wirth, développeur indépendant dont c'est le premier projet commercial en solo, vient de dévoiler son gros projet : Become, un jeu d'aventure dans lequel on joue... un spermatozoïde.

Become, le jeu d'aventure où on incarne un spermatozoïde

C'est exactement comme ça qu'il est décrit. Become est bel et bien un jeu d'aventure dans lequel on endosse la lourde responsabilité d'un spermatozoïde qui se balade à l'intérieur de quelqu'un. « Vivez ce périple minuscule mais épique dans la peau d’un spermatozoïde parmi des millions d’autres », peut-on lire sur la page Steam récemment mise en ligne. « Apprenez, adaptez-vous et devenez plus fort en explorant le microcosme fascinant et dangereux du système reproducteur humain ». Et en plus, il a des petites lunettes mignonnes.

On sait que Become se jouera comme un jeu d'aventure/adresse en 3D, où il sera question de naviguer entre les courants pour être le premier à parvenir à l'ovule. Lorsqu'il ne devra pas « survivre aux dangers du microcosme et rivaliser à l'intérieur du corps humain », le petit héros fera la rencontre de plusieurs autres personnages durant son épopée de deux à trois heures. D'autres spermatozoïdes concurrents, évidemment, mais d'autres plus surprenants. Il sera possible de faire évoluer ses capacités, ou encore de personnaliser l'apparence de son spermatozoïde avant de procéder au miracle de la vie.

La bande-annonce de Become, en anglais

Toutefois, Become n'a pas encore de date de sortie précise. Ce projet pour le moins surprenant a été annoncé il y a deux jours et doit paraître sur Steam courant 2026 à un prix encore inconnu. Le créateur du jeu explique d'ailleurs qu'il aura une petite portée éducative. Il espère en effet sensibiliser les joueurs au fonctionnement de l'appareil reproducteur humain, pour combattre certaines idées reçues.