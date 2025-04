On le sait, 2025 va être marqué par l’arrivée en grande pompe de GTA 6. Le prochain gros jeu de Rockstar a mis tout le monde en ébullition depuis son annonce, et d’après le grand patron de la maison mère, ils vont faire durer le plaisir jusqu’au bout. Il n’y aura pas de date de sortie en avance, Rockstar veut garder la surprise intacte quitte à donner des sueurs froides à toute l’industrie puisque oui, personne ne veut se frotter au prochain GTA sauf un jeu : The Precinct qui va carrément épouser la formule pour proposer un jeu très ambitieux.

Un GTA inversé très prometteur qui vise le 5 étoiles

Beaucoup de liberté, de l’action, des trucs illégaux, une satire violente du monde réel… La recette de GTA on la connait depuis la nuit des temps et on l’aime pour ça. Beaucoup de jeux ont tenté l’aventure de leur côté, le dernier en date, et certainement l’un des plus gros concurrents à la base, Saints Row, a décidé de partir à la retraite définitivement. En revanche, peu ont pensé à proposer l’exact inverse, un GTA like dans lequel on incarne un policier tout ce qu’il y a de plus droit, ou presque. Ne me parlait pas de True Crime ou son évolution Sleeping Dog qui sont encore des cas à part.

Là on parle de The Precinct, un jeu proposé par le studio Fallen Tree Games. Épousant la vue du dessus si chère à GTA avant le troisième épisode, The Precinct nous fait incarner un jeune flic tout juste sorti de l’académie dans les années 80. Le bleu prend son service dans la ville d’Averno, malheureusement aux mains de nombreuses mafias locales et autres malfrats. Votre job : faire respecter la loi et nettoyer la ville pour protéger les honnêtes citoyens. The Precinct vient d’annoncer sa date de sortie définitive désormais calée au 13 mai prochain sur Xbox Series, PS5 et PC !

The Precinct, une future pépite à surveiller ?

En plus de s’inspirer le GTA, The Precinct affirme être une véritable lettre d’amour aux cinémas policiers des années 80, du polar noir comme on l’aime. On sera amené à patrouiller, à répondre aux alertes (ou pas) et à intervenir ici et là, le tout en totale liberté. Les crimes fonctionneront sur un système dit « bac à sable » de manière aléatoire donc. Un cycle jour nuit ainsi qu’une météo dynamique sont aussi au programme pour rendre la ville d’Averno encore plus vivante. On pourra s’y déplacer en véhicule, à pied et même en hélicoptère. Enfin, on nous promet des courses poursuites haletantes et des fusillades comme dans tout bon GTA like qui se respecte, mais également des phases d’enquêtes et plus encore. Oui, The Precinct est un GTA inversé plutôt ambitieux et surtout très prometteur. Rendez-vous le 13 mai prochain sur consoles et PC pour en avoir le cœur net !