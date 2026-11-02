CD Projekt RED va à contrecourant de nombreux acteurs de l'industrie et continue de grossir pour se donner les moyens de ses folles ambitions sur Cyberpunk 2 et The Witcher 4.

Alors que l'industrie du jeu vidéo, et plus particulièrement occidentale, connaît une sévère crise depuis des mois/années avec des licenciements et des fermetures de studio tristement régulières, CD Projekt RED semble pour l'heure aller à contrecourant. Déjà fort de 500 employés sur The Witcher 4 et entre 100 et 200 sur Cyberpunk 2, il continue de recruter pour ces deux titres extrêmement attendus, en parallèle d'un certain Projet Hadar. Et le studio polonais semble particulièrement apprécier les membres de Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance), car un autre chef de son département a récemment fait la transition de la Tchéquie à la Pologne.

Quel autre membre influent de Warhorse Studios a recruté CD Projekt RED ?

Après l'ancien game designer de Kingdom Come Deliverance 2, puis l'ancien concepteur et scénariste de Warhorse Studios, CD Projekt RED a encore recruté un talent de marque du studio tchèque spécialiste des RPG médiévaux, en la personne cette fois de Zbyněk Zelinka, qui y occupait le poste de designer technique en chef, comme l'indique désormais sa page LinkedIn. En l'espace d'un an, le studio polonais a donc recruté trois chefs de leur département respectif chez Warhorse.

On l'a vu au fil de ces dernières années, CD Projekt RED cherche absolument à s'entourer des meilleures personnes possibles pour donner corps à ses futurs projets particulièrement ambitieux et attendus que sont notamment The Witcher 4, à venir courant 2028, Cyberpunk 2, à la fenêtre de sortie encore bien incertaine, ou encore Projet Hadar, une troisième licence inédite dont on sait encore très peu de choses.

CD Projekt RED cherche donc à recruter de très bons éléments et des spécialistes dans la création de RPG, son fonds de commerce, afin de continuer à grandir et à proposer des jeux toujours plus grands dans leur échelle et leur narration. Pour l'heure, leur dernière recrue en date qu'est l'ancien directeur technique en chef de Warhorse n'a pas précisé la teneur de sa mission au sein du studio polonais.

Sur quoi travaillerait la dernière recrue du studio ?

Gageons toutefois qu'il va pour l'heure travailler sur The Witcher 4, le titre qui ressemble le plus aux productions du studio tchèque, pour ensuite transitionner soit sur Cyberpunk 2 ou Projet Hadar, a priori développé en interne, contrairement à la suite de Cyberpunk 2077 en développement depuis les bureaux américains de CD Projekt RED, à Boston.

En plus de ces trois anciens membres éminents de Warhorse, le studio polonais a également largement étoffé ses rangs de spécialistes ou de passionnés, allant même jusqu'à recruter d'anciens moddeurs, une belle marque de reconnaissance de leur travail. Comme le dit cet utilisateur X.com en réaction à la nouvelle, le programme futur de CD Projekt RED promet définitivement d'« être massif ».

Source : LinkedIn