En plus de The Witcher 4 et Cyberpunk 2, le prochain jeu de CD Projekt RED a passé une étape majeure et serait encore plus ambitieux que ses autres titres déjà très ambitieux en production.

En 2022, CD Projekt RED annonçait plusieurs projets dont un très attendu The Witcher 4, mais également le mystérieux « Projet Hadar », qui représentait une toute nouvelle licence en plus des adaptations des romans d'Andrzej Sapkowski et du jeu de rôle Cyberpunk de Mike Pondsmith. Quatre ans plus tard, le studio polonais a récemment révélé que ce fameux projet s'annonce encore plus énorme que ses deux autres jeux déjà très ambitieux en cours de développement, et que ses créateurs auraient enfin une vision cohérente du monde d'Hadar. Malheureusement, celui-ci ne serait même pas encore en préproduction.

CD Projekt RED a enfin une bonne idée du monde de Projet Hadar, encore plus énorme que The Witcher 4 et Cyberpunk 2 ?

Avec Projet Hadar, sa toute nouvelle licence en plus de The Witcher et Cyberpunk 2077, CD Projekt RED entend proposer une « nouvelle aventure émotionnelle en monde ouvert ». Le mois dernier, le studio polonais avait annoncé vouloir recruter 50 personnes supplémentaires « avant la fin de l'année » pour donner corps à cette vision. Dans une récente interview auprès de nos confrères polonais chez PAP Biznes, Michał Nowakowski, PDG adjoint de CDPR, a par ailleurs déclaré plusieurs choses qui devraient susciter un certain enthousiasme de la part des fans du studio.

Il a en effet révélé que les créateurs de Projet Hadar ont désormais une « vision presque complète de son monde », et qu'il s'agirait ni plus ni moins que de leur « plus gros projet à ce jour ». Alors que le studio a lui-même déclaré que The Witcher 4 serait extrêmement ambitieux et d'une échelle surclassant totalement son illustre aîné, et que Cyberpunk 2 allait également être plus énorme que son grand-frère à tous les points de vue.

© CD Projekt RED

Quand attendre Projet Hadar ?

Malheureusement, il va falloir tempérer son excitation quant à la perspective de voir CD Projekt RED sortir son « plus gros projet à ce jour », car Michał Nowakowski a précisé que Hadar « n'est pas encore en préproduction ». Il est donc encore dans un état très embryonnaire, et il pourrait se passer des années avant qu'il ne passe la prochaine étape majeure de son développement. À noter toutefois qu'il existerait déjà des « petits prototypes et des éléments de gameplay en test », mais rien que le studio ne soit en mesure de présenter décemment en l'état.

D'autant que CD Projekt RED a déjà les mains pleines avec plus de 500 employés travaillant depuis son QG de Varsovie en Pologne sur The Witcher 4 à venir a priori courant 2028, et qui est le premier épisode d'une nouvelle trilogie. Ensuite, environ 200 personnes planchent sur Cyberpunk 2 depuis leurs bureaux de Boston aux États-Unis, pour une sortie encore indéterminée, mais probablement pas avant 2030. Rendez-vous donc potentiellement pas avant une décennie pour voir arriver Hadar ? L'avenir nous le dira.

Source : PAP Biznes