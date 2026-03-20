CD Projekt est un studio de confiance dans le monde vidéoludique. Il a prouvé à maintes reprises son savoir-faire et même sa capacité à mettre sur pied de façon cohérente des univers aux antipodes l'un de l'autre avec The Witcher et Cyberpunk. Dès lors, chaque nouveau projet du studio polonais est attendu avec attention. Or, un titre en développement depuis déjà 4 ans reste relativement dans l'ombre. Mais à l'occasion du bilan fiscal de 2025, il fait enfin reparler de lui officiellement.

Après The Witcher 4, Cyberpunk 2 n'est pas le seul jeu à venir

« Nous avons une importante mise au point à partager concernant notre troisième licence, Hadar ». CD Projekt multiplie les projets depuis quelques années. Le studio prépare activement la sortie de The Witcher 4, qui arriverait d'ici à un ou deux ans, tout en s'attelant à construire la suite de Cyberpunk 2077. On peut également évoquer le « Project Sirius », qui prendra la forme d'une expérience multijoueur dans l'univers du Sorceleur. Mais pendant la conférence dédié aux résultats annuels du studio, le PDG Michał Nowakowski ne manque pas de rappeler qu'un autre titre arrive lui aussi.

Depuis 4 ans, le « Project Hadar », de son nom de code, intrigue autant qu'il se fait discret. La dernière fois que nous en avions eu des nouvelles concrètes, c'était à l'occasion d'une offre d'emploi partagée par CD Projekt. Cette fois, le studio est décidé à s'étaler un petit plus à son sujet. D'abord, la présentation des résultats financiers est l'occasion d'apprécier l'effectif qui évolue autour depuis mars 2025. Oscillant entre une vingtaine et une trentaine de personnes, il reste encore à une phase visiblement embryonnaire, mais les choses avancent.

Le patron de CD Projekt donne davantage de détails pendant l'appel. Outre le fait de souligner que le travail sur Hadar « avance de façon dynamique », il note que « l'équipe a posé les fondations de cette licence totalement inédite ». Ce nouvel univers est maintenant bien défini. Nowakowski souligne alors que les piliers mis en place serviront certainement au-delà du nouveau titre. À présent, « l'équipe se concentre sur la conception d'éléments spécifiques à intégrer au jeu ». Des prototypes sous Unreal Engine sont en cours de préparation explique-t-il. Hadar commence à entrer dans le concret.

CD Projekt.