Cela fait plus de dix ans que la licence Castlevania n’a pas connu de véritable nouvel opus. Le dernier grand jeu en date, Castlevania: Lords of Shadow 2, est sorti en 2014. Depuis, la saga a survécu à travers des adaptations animées sur Netflix, mais côté jeux vidéo, Konami est restée silencieuse. Toutefois, cela pourrait bien changer.

Un nouveau Castlevania en route ?

Selon des sources proches de l’éditeur, un nouveau jeu Castlevania serait actuellement en développement. Son annonce officielle serait prévue pour 2025. Pour l’instant, le studio en charge du projet reste inconnu. Dans le passé, MercurySteam, le studio espagnol derrière Lords of Shadow, a travaillé avec Konami sur la licence. Aujourd’hui, il est confirmé qu’ils développent deux jeux non annoncés. L’un d’eux est un RPG de dark fantasy publié par 505 Games. Quant au second, le mystère demeure... Pourrait-il s’agir du nouveau Castlevania ?

Si MercurySteam n’est pas impliqué, Konami pourrait avoir confié le projet à un autre studio. Ces dernières années, l’éditeur a montré un intérêt croissant pour le retour de ses licences cultes. Après Silent Hill 2 Remake, voir Castlevania revenir sur le devant de la scène ne serait pas une surprise.

Un retour attendu par les fans

Malgré son absence prolongée, Castlevania reste une franchise majeure pour Konami, au même titre que Metal Gear et Silent Hill. Le succès des séries animées sur Netflix a prouvé que l’intérêt du public pour cet univers est toujours bien présent.

Avec une annonce prévue en 2025, on peut s’attendre à un jeu ambitieux, probablement un AAA destiné aux consoles PS5, Xbox Series et PC. Pour l’instant, il faudra patienter avant d’en savoir plus. Mais une chose est sûre : les fans de la saga ont enfin une bonne raison d’espérer un retour en grande pompe de Castlevania.

Source : geekinout