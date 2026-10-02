Le prochain gros jeu de Konami, Castlevania Belmont's Curse, sortira dès le 15 octobre 2026 sur Nintendo Switch, mais aussi sur PS5, Xbox Series et PC. Malheureusement, les joueurs Nintendo Switch 2 n'auront pas droit à une version native du jeu pour leur console et devront se contenter du jeu sur Switch 1. Il y a tout de même une bonne nouvelle dans l'affaire : le jeu devrait tourner à 60 fps, bien que la résolution risque forcément d'être en dessous des attentes. Mais vous pouvez de toute façon vous faire une idée vous-même puisque le jeu est jouable gratuitement dès maintenant.

La démo de Castlevania Belmont's Curse est disponible

Castlevania Belmont's Curse est fermement attendu par les fans de metroidvania qui attendent fermement le retour de la licence depuis un moment. Notament sur Nintendo Switch puisque la console est parfaitement adapté au genre en mode portable. Ce nouveau jeu de la franchise compte renouer avec ses amours d'antan en proposant un véritable retour aux sources teinté de nouveauté et de sang frais puisque ce sont les développeurs des DLC de Dead Cells, nos petits Français de chez Evil Empire, qui s'occupe de l'élaboration de ce nouvel opus. Vous pouvez d'ailleurs l'essayer gratuitement sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et PC dès maintenant puisqu'une démo a été mise en ligne. Vous la retrouverez en vous rendant sur la page du magasin en ligne de vos plateformes.

Pourquoi Castlevania Belmont's Cruse déçoit sur Nintendo Switch 2 ?

Ce grand retour de Castlevania est extrêmement prometteur, mais déçoit les joueurs Nintendo Switch 2 parce qu'il n'a pas droit à une version native qui pourrait tirer parti au maximum des capacités de la console. Il ne faudra donc certainement pas s'attendre à de la 4K en version dock, ni à une grosse résolution en version nomade, à moins qu'un patch soit prochainement déployé. En revanche, le jeu promet d'être ultra fluide et annonce maintenir ses 60 fps coûte que coûte, ce qui est déjà une très bonne chose. Vous pouvez de toute façon vous en faire une idée dès maintenant avec sa démo gratuite.