Avec Castlevania Belmont’s Curse, Konami et Evil Empire ont souhaité mettre toutes les chances de leur côté en revenant aux sources de l’un des épisodes préférés des fans.

Douze longues années. C’est le temps qui sépare la sortie de Castlevania: Lords of Shadow 2, dernier opus original signé MercurySteam, de celle de Castlevania Belmont’s Curse, le nouveau titre d’Evil Empire à venir le 15 octobre prochain. Une éternité diront certains, et ils auront raison. C’est d’ailleurs pourquoi à l’instar de ce qui a été fait avec Silent Hill, Konami entend relancer sa franchise longtemps oubliée à l’aide, non pas d’un remake cette fois-ci, mais d’une nouvelle entrée inspirée de l’un des épisodes préférés des fans : Symphony of the Night.

Castlevania Belmont’s Curse sera un véritable retour aux sources

« Nous voulions revenir aux sources », nous a en effet confié Tsutomu Taniguchi, producteur chez Konami, lorsque nous l’avons interviewé à la Gamescom 2026. « Nous voulions vraiment nous plonger dans ce style d’exploration en 2D », qui était également très apprécié d’Evil Empire. Forcément, un épisode comme Symphony of the Night, qui reste aujourd’hui encore considéré comme l’un des meilleurs jeux de toute la franchise, a donc servi de point de départ pour établir les fondations de Castlevania Belmont’s Curse, fruit d’un vrai travail d’équipe.

Car tout au long du développement, un échange permanent entre Konami et Evil Empire a été opéré, de sorte que chacun puisse avoir son mot à dire. « C’est en travaillant avec eux, en discutant avec eux, que nous avons réfléchi à ce que nous voulions vraiment offrir aux joueurs », a révélé le producteur. « Lorsque Konami nous a contactés pour développer un jeu Castlevania, c’était aussi en raison de notre expérience dans le domaine du gameplay action », a d’ailleurs ajouté Sandro Bordier, concepteur principal sur Castlevania Belmont’s Curse.

© Evil Empire / Konami

Un jeu inspiré de certains des meilleurs opus de la franchise

Car travail d’équipe oblige, Evil Empire, notamment connu pour des jeux comme Dead Cells et The Rogue Prince of Persia, a en effet pu apporter sa patte personnelle. C’est par exemple à eux que l’on doit la présence prépondérante du fouet au sein du gameplay, dont ils ont rapidement voulu faire un élément central dans le sens où cela représentait pour eux « le meilleur choix possible pour Castlevania ». Que ce soit durant les phases de plateforme, les combats ou même l’exploration, l’arme emblématique de la franchise de Konami sera ainsi largement mise à l’honneur.

C’est d’ailleurs l’une des choses dont Konami comme Evil Empire sont la plus fière sur Castlevania Belmont’s Curse, en tout cas pour ce qui concerne Tsutomu Taniguchi et Bérenger Dupré, directeur marketing du studio bordelais. Car même si Bordier ne cache pas sa fierté pour le fameux fouet, il semblerait que sa plus grande satisfaction se porte davantage vers le château de Dracula, qui fera lui aussi son grand retour dans la franchise pour l’occasion. Ce qui donne lieu, naturellement, à de nouvelles sources d’inspirations pour Evil Empire.

Car Symphony of the Night n’a pas été le seul modèle utilisé par le studio pour faire renaître la série. « Il s’agissait surtout de déterminer quels éléments fondamentaux de Castlevania nous voulions reprendre », a révélé Bordier, avant d'ajouter qu’ils voulaient ensuite voir « quel nouveau mélange ils pourraient en tirer » pour donner vie à Castlevania Belmont’s Curse. À Symphony of the Night sont ainsi venus se greffer des titres comme Dracula’s Curse et Curse of Darkness, accompagnés de Super Castlevania 4.

Une démo de Castlevania Belmont’s Curse arrive

Autant dire que tous les ingrédients sont maintenant réunis pour signer la grande renaissance de la franchise de Konami, donc ; et il n’y a plus qu’à espérer que cette dernière rencontrera un succès au moins aussi retentissant que ne l’a été celui de Silent Hill sur les trois derniers jeux. Mais l’avantage, c’est que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de le découvrir, puisque Castlevania Belmont’s Curse arrivera dès le mois prochain. Notons qu’une démo du jeu a également été confirmée par le studio pour le 1er octobre.