Prévu pour le 15 octobre prochain, Castlevania Belmont’s Curse ramènera la franchise de Konami sur le devant de la scène vidéoludique après douze années d’absence. Et pour fomenter ce retour longtemps attendu, la firme japonaise a décidé de s’associer avec Evil Empire, studio bordelais réputé pour ses expériences mêlant roguelike et metroidvania ; à l'instar de Dead Cells et The Rogue Prince of Persia. Mais cela veut-il dire qu’il faut s’attendre à voir Belmont’s Curse, ou même l’avenir de Castlevania, prendre une tournure roguelike ?

Castlevania Belmont’s Curse proposera-t-il des éléments roguelike ?

« Non », nous a répondu sans la moindre hésitation Tsutomu Taniguchi à l’occasion de la Gamescom 2026, avec une spontanéité qui n’a pas manqué de déclencher quelques rires chez ses collègues présents à nos côtés. « Nous ne nous sommes jamais vraiment attendus à ce qu’ils créent un roguelike pour nous », a ensuite précisé le producteur de Castlevania Belmont’s Curse chez Konami. « Si nous voulions travailler avec [Evil Empire], c’était précisément pour la qualité exceptionnelle de l’action qu’ils parviennent à créer ».

Dès le départ, il était donc convenu entre les deux équipes que ce nouvel opus ne comporterait pas la moindre dimension roguelike, l’objectif étant plutôt d’offrir aux fans de la première heure un véritable « retour aux sources ». Avec, forcément, tout ce qui a fait la grandeur de Castlevania par le passé. Et pas seulement à eux, d’ailleurs, mais aussi aux nouveaux venus, qui vont peut-être découvrir la franchise pour la première fois avec Belmont’s Curse. « C’était donc là le pilier central sur lequel nous voulions qu’ils travaillent pour nous », a-t-il conclu.

© Evil Empire / Konami

Konami ne ferme pas totalement la porte à cette idée pour le futur

Pour autant, dans l’éventualité où cette collaboration avec Evil Empire serait fructueuse, Konami pourrait-il envisager la possibilité de développer un Castlevania plus orienté roguelike à l'avenir ? Avec un jeu qui, de fait, pourrait bénéficier de l’expertise du studio bordelais en la matière ? Après tout, rappelons que l’existence de Belmont’s Curse repose aujourd’hui en partie sur le fait qu’en 2023, Evil Empire a offert à Dead Cells un DLC baptisé « Return to Castlevania », qui a ensuite poussé l’éditeur japonais à vouloir approfondir leur partenariat.

« Eh bien, c’est un peu difficile de répondre à cette question car pour l’instant, nous tenons à nous concentrer sur Castlevania Belmont’s Curse et le côté action », nous a répondu Taniguchi ; après avoir rigolé en voyant où nous voulions en venir. Ce qui ne l’a pas empêché, toutefois, d’entrouvrir la porte d’une telle possibilité en ajoutant que la question sera « peut-être » étudiée ultérieurement, lorsque le jeu sera sorti. Et même si cela ne constitue en rien une affirmation pour le moment, c’est déjà une belle branche à laquelle se raccrocher pour les fans de roguelike.

Une démo de Castlevania Belmont’s Curse arrive

En attendant, Konami et Evil Empire nous donnent rendez-vous dans deux semaines pour la sortie de Castlevania Belmont’s Curse, qui s’annonce déjà extrêmement prometteur si l’on se fie à ce à quoi on a pu jouer lors du salon allemand. Et l’avantage, c’est que vous n’aurez pas besoin d’attendre jusque-là pour vous faire un premier avis sur la question, puisqu’une démo du jeu sera proposée dès demain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Notez que votre progression sera d’ailleurs conservée pour la version complète, à venir le 15 octobre prochain.