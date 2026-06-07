La légendaire licence Castlevania fête ses 40 ans de bien belle manière alors que son nouveau jeu fait l'annonce que tous les fans attendaient après des années de silence.

Après quelques années de crise identitaire, Konami semble peu à peu reprendre du poil de la bête et remet progressivement sur le devant de la scène ses licences historiques comme Metal Gear ou encore Silent Hill. Castlevania, qu'on pensait désormais éteinte, a fait partie de cet effort de rédemption, avec l'annonce en début d'année de Belmont's Curse, un tout nouveau metroidvania en 2D développé par les studio français Evil Empire (Prince of Persia The Rogue) et Motion Twin (Dead Cells). À l'occasion du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2026, celui-ci en a justement profité pour annoncer qu'il sortira bien à temps pour célébrer les 40 ans d'héritage qu'il porte.

Castlevania Belmont's Curse se prépare à donner un coup de fouet à la française à la licence historique

Après un crossover entre Dead Cells et Castlevania, Motion Twin et Evil Empire ont donc concrétisé la chose en travaillant officiellement sur un tout nouveau jeu canonique, intitulé fort justement Belmont's Curse. Comme son nom l'indique, ce titre va nous placer dans la peau de Rose Belmont, héritière du légendaire fouet tueur de vampies et de l'héritage de ses illustres ancêtres.

Comme eux, la mission de l'héroïne de Castlevania Belmont's Curse sera évidemment d'affronter les forces ténébreuses de Dracula, qui a décidé d'élire domicile dans Paris, la Capitale française. L'occasion donc pour les studios français Evil Empire et Motion Twin d'allier l'utile à l'agréable en alliant la licence à leur pays d'origine. Le résultat se présente en tout cas comme un metroidvania 2D nerveux et dynamique qui rend également hommage aux racines de la franchise.

Outre une nouvelle présentation de son gameplay, Castlevania Belmont's Curse a également profité du Xbox Games Showcase pour enfin annoncer sa date de sortie... et le titre arrivera dans un mois déjà très chargé, puisqu'il viendra mettre un coup de fouet à Paris le 15 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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