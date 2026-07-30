Voilà maintenant un mois que PlayStation a officialisé son intention d’abandonner le marché physique à compter de 2028, provoquant un tollé sans précédent dans l’histoire de la firme. Il faut dire aussi que les chiffres partagés par Sony pour défendre sa position sont loin d’avoir convaincus le public, persuadé que la répartition des ventes entre le physique et le numérique est loin d’être aussi alarmante qu’ils ne veulent bien nous le faire croire. Et pourtant, les derniers résultats financiers de Capcom semblent aujourd’hui leur donner raison.

Les ventes numériques explosent les records chez Capcom

Toujours au top de sa forme, l’éditeur japonais a en effet encore une fois dressé un bilan très positif pour son dernier trimestre, qui a notamment vu des jeux comme Resident Evil Requiem et Pragmata cartonner auprès du public. Mais au-delà de la santé de fer dépeinte par le rapport de Capcom, c’est une autre donnée en particulier qui n’a pas manqué de retenir l’attention des internautes : celle de la répartition des ventes physiques et numériques au sein de la compagnie, qui a atteint une disparité tout simplement vertigineuse.

Et pour cause : pour 22 millions de jeux numériques vendus entre avril et juin 2026, Capcom n’a vendu que 1.6 millions de jeux physiques au total. Soit une répartition de 93% d’un côté, contre seulement 7% de l’autre. Et le pire dans tout cela ? L’éditeur s’attend d’ores et déjà à ce que l’écart se creuse davantage encore dès l’année prochaine en atteignant les 95%. Autant dire, donc, que ce n’est pas ce genre de bilan qui risque de pousser des PlayStation à revenir sur leur décision, même si chaque compagnie ne témoigne évidemment pas forcément du même bilan.

Resident Evil Requiem a maintenant dépassé les 8 millions de ventes / © Capcom

Le physique résiste sur consoles, mais reste minoritaire

Cela étant dit, faisons-nous quand même l’avocat du diable en précisant que du point de vue des ventes consoles uniquement, la disparité entre jeux physiques et numériques se veut tout de même un peu moins importante. Car forcément, les chiffres globaux de Capcom tenant compte des ventes PC, où aucun support physique n’est disponible, cela fausse quelque peu l’équation. Alors que si l’on se concentre sur le marché des consoles uniquement, la part de physique équivaut à environ 17%, ce qui est tout de suite bien supérieur.

Maintenant, cela reste quand même furieusement minoritaire à côté des 83% de joueurs consoles optant pour des achats numériques, tant sur PlayStation que sur Xbox et Nintendo. En sachant que, comme précisé par Capcom dans son rapport, les cartes clés de jeu sur Nintendo Switch 2 sont comptabilisées comme des ventes numériques, même si ces dernières voient le jour sous la forme d’une édition physique. Bref, autant dire que l’évolution du marché semble désormais inéluctablement en marche, que cela plaise aux joueurs ou non.

Source : Capcom (via GamesRadar+)