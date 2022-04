Certains auraient tout gardé pour eux, mais Capcom Japon ne mange pas de ce pain là. Grâce à sa forte croissance (depuis 9 ans) et à ses bénéfices records (depuis 5 ans), l'éditeur de Resident Evil peut bien faire un geste envers ses salariés japonais. Pour cela, la société annonce deux mesures, et une réorganisation dans les ressources humaines pour parfaire le quotidien des employés.

Des salariés dorlotés au Japon

Dans le but de se protéger d'une fuite de talents, de les reconnaître à leur juste valeur et d'améliorer la productivité de ceux-ci, Capcom augmente de 30% tous ses salariés japonais. Un premier pas fort cumulé à un nouveau système de primes dépendant des performances commerciales de la société. Et comme dit plus haut, vu la santé de Capcom depuis un paquet d'années, les bonus devraient permettre aux employés de se faire quelques plaisir. Des changements effectifs aujourd'hui, vendredi 1er avril 2022.

Après le porte-monnaie, Capcom s'attaque au bien-être des personnes qui font son succès. Ainsi, l'entreprise continuera à "développer ses systèmes d'évaluation et de formation de ses collaborateurs". De plus, le géant nippon réaménage ses ressources humaines avec quatre départements dirigés par un responsable qui entre en fonction. Tout cela de façon à créer des AAA de qualité sur le long terme, en améliorant l'environnement de travail et la productivité des employés. Des salariés qui devraient être en mesure d'échanger plus efficacement avec la direction.

Capcom : des jeux au top de leur forme

Pour faire rentrer de l'argent, Capcom s'en remet à la vente continuelle de ses jeux de manière classique, ou à travers des promotions. Au demeurant, Resident Evil Village s'est écoulé à 5,7 millions d'unités et Resident Evil 7, pour la sixième fiscale d'affilée, a ajouté 1 million d'exemplaires. Les chasseurs de monstres sont également populaires.

Il n'y a qu'à voir Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin qui revendique plus d'1,4 million de copies. Monster Hunter Rise, lui, a dépassé les 8 millions (chiffres janvier 2022).