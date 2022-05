On enchaîne les bilans et pour bien faire, on reste au Japon ! Après les résultats de Nintendo, ceux de PlayStation, focus sur l'éditeur nippon Capcom. Les franchises cultes grandissent encore et l'entreprise nous donne un aperçu des prochains mois.

Les finances de Capcom sont au vert avec une année record

Avec un chiffre d'affaires à 802 millions d'euros pour l'exercice fiscal 2021-2022, Capcom bat des records et fait nettement mieux que l'année dernière. En effet, le CA a augmenté de 15,5% en un an. Il était de 694,6 millions d'euros en 2021.

Qu'est-ce qui explique cela ? Une hausse des ventes de jeux puisque l'éditeur a écoulé 32,6 millions de titres, contre 30,1 millions l'an passé. Parmi eux, Resident Evil Village culmine à 6,1 millions d'unités et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin à 1,5 million d'exemplaires. Les bénéfices enregistrés sont aussi dûs aux autres activités de Capcom telles que la vente de produits dérivés, l'esport ou encore le business des salles d'arcade.

L'extension Sunbreak de Monster Hunter Rise devrait elle aussi contribuer à alourdir le compte en banque de l'éditeur.

Des jeux majeurs d'ici mars 2023, Resident Evil 4 Remake ?

Pour l'exercice 2022-2023, Capcom espère vendre 37 millions de jeux, un objectif semble t-il atteignable grâce aux sorties de "plusieurs titres majeurs" d'ici mars 2023.

Quels pourraient être les candidats ? Pragmata ayant été repoussé, pas sûr qu'il soit prêt pour le premier trimestre. Peut-être Exoprimal, le shooter avec des dinos ? De notre côté, on verrait davantage Resident Evil 4 Remake. Même si le jeu a visiblement été rebooté pour des différents sur la direction à prendre, les équipes auront peut-être rattrapé leur retard d'ici le premier trimestre 2023.