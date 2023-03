L'éditeur japonais annonce un Capcom Spotlight pour en savoir plus sur ses prochains gros jeux. Si Resident Evil 4 Remake sera encore là, on aura des nouvelles d'Exoprimal et d'autres franchises fortes.

Sortez votre agenda, Capcom compte s'attarder très bientôt sur les cartouches qu'il a en stock pour les prochains mois.

Pour faire un point sur ses principales nouveautés de 2023, l'éditeur japonais dévoile l'émission Capcom Spolight. Une présentation pré-enregistré qui sera diffusée le jeudi 9 mars à 23h30 (heure française) sur YouTube. Un événement d'environ 26 minutes pour donner des nouvelles du très attendu Resident Evil 4 Remake, le remaster du jeu DS Ghost Trick : Détective Fantôme, Exoprimal et Mega Man Battle Network Legacy Collection.

Cet événement numérique vous dévoilera les toutes dernières informations sur les nouveautés. Des infos inédites sur Resident Evil 4, Mega Man Battle Network Legacy Collection et d'autres titres prévus pour 2023 vous attendent ! Via le site officiel.

Voilà pour ce qui est inédit, mais la société aura aussi des nouvelles à communiquer autour de Monster Hunter Rise. Des mises à jour gratuites avec encore plus de monstres et de quêtes ? Fort possible. En revanche, il y a un grand absent dans la liste ci-dessus : Street Fighter 6.

Et Street Fighter 6 ?

Ce n'est pas une erreur, Street Fighter 6 manquera bien ce premier Capcom Spotlight. Mais rassurez-vous, la sortie du jeu est toujours calée au 2 juin 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC Steam. Lors du dernier State of Play de Sony, SF6 a révélé les derniers combattants de son casting avec la présence des vétérans Zangief et Cammy, et de la petite nouvelle Lily.

D'autres surprises ? Ne jamais dire jamais, mais c'est quand même peu probable vu le programme très précis partagé par Capcom. Évidemment, vous retrouverez également les annonces les plus importantes sur Gameblog, au cas où vous tombez dans les bras de morphée avant l'événement. Rendez-vous donc ce jeudi 9 mars à 23h30 pour les plus courageux.