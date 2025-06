Capcom a tenu l’un de ses gros évènements de l’année dont lui seul à le secret avec une mise en avant de ses titres phares à venir, mais pas que. Évidemment, la grande star Resident Evil 9 était présente aux côtés de Pragmata, que l’on attend fermement depuis très, très longtemps. Ce fut aussi l’occasion de retrouver Monster Hunter Wilds pour son énorme mise à jour, mais également d’autres jeux de Capcom. Voici un petit récap de toutes les annonces de ce Capcom Spotlight du 27 juin 2025.

Pragmata, la nouvelle licence de Capcom qui intrigue

Le premier jeu à s’être présenté n’est autre que Pragmata, un jeu d’action qui se déroule dans un univers de science-fiction atypique. On y contrôle non pas un héros, mais un duo, un homme en combinaison et une jeune fille dotés de capacité unique. Cette dernière peut en effet interagir avec l’environnement et même infliger des altérations aux ennemis en les piratant en combat. À plus d’un titre, Pragmata promet une expérience à la fois classique et atypique. Après de très nombreux reports, Pragmata est finalement attendu pour 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Street Fighter date l'arrivée de son prochain perso jouable !

Street Fighter 6 ne pouvait pas louper le Capcom Spotlight non plus et en a profité pour nous présenter ces prochains personnages jouables : Sagat, C.Viper, Ingrid, Alex. Le premier à venir n’est autre que Sagat, personnage bien connu de la franchise qui revient ici en très grande forme avec une folle envie d’en découdre. Le héros rodé au muay-thaï débarque en force dès le 5 août 2025 pour ouvrir la troisième saison.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess présente son nouveau contenu

Nouvelle licence extrêmement atypique du catalogue de Capcom, le tower défense Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est passé au Capcom Spotlight pour nous donner des nouvelles. Le jeu recevra en effet prochainement du nouveau contenu gratuit comprenant de nouveaux défis, mais également un talisman magique permettant de transformer la musique en 8-bit pour un style rétro. Pour rappel, Kunitsu-Gami est disponible sur absolument toutes les plateformes, même Nintendo Switch 2.

Resident Evil 9 promet du très très lourd

Resident Evil 9 n’a pas loupé le rendez-vous et est venu se dévoiler davantage. Les développeurs sont venus faire un tour d’horizon de nouveautés comme l’importance de Raccoon City ou encore l’identité réelle du personnage principal de l’aventure, ce qui ne manquera pas de décevoir certain fan absolument qui attendait le retour d’un certain personnage bien connu à la saga. En l’état, Resident Evil 9 Requiem impressionnent et promet du très très lourd. Rendez-vous en février prochain pour en avoir le cœur net.

Monster Hunter Wilds va mettre le paquet pour sa prochaine mise à jour

Enfin, Monster Hunter Wilds a conclu le Capcom Spotlight avec un tour d’horizon ultra complet sur sa prochaine grosse mise à jour à venir. Deux énormes monstres arrivent, dont le fameux Lagiacrus, largement attendus par les fans, mais aussi une fonctionnalité disparue depuis un moment : les combats sous l’eau ! Une excellente surprise. Capcom a enfin profité de l’évènement pour nous dévoiler le reste de sa roadmap jusque fin septembre, période durant laquelle sera lancée la mise à jour majeure 3.

