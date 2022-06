Le Summer Game Fest 2022 voit sa programmation grandir au fur et à mesure. Après le Xbox Games Showcase Extended, Capcom nous notifie aussi de son intention d'avoir un événement dédié. Date, heure, contenus et informations.

Le Capcom Showcase 2022 annoncé

Ce Capcom Showcase sera mis en ligne le mardi 14 juin à minuit (dans la nuit du lundi 13 au mardi 14), ou le lundi 13 à 23h59 si c'est plus clair. Pendant 35 minutes, l'éditeur japonais se focalisera sur « sur les jeux annoncés précédemment ». Avec une telle clarification, il faut donc abandonner tout espoir d'annonces inédites.

Qu'attendre de ce rendez-vous ? L'éditeur a mine de rien quelques jeux en stock sur lesquels communiquer. Et les premiers noms qui nous viennent en tête, ce sont les deux stars du dernier State of Play. À savoir Street Fighter 6 et Resident Evil 4 Remake. SF6 a déjà vu son roster leaker, mais du gameplay de RE4 Remake ou des infos sur sa version PS VR 2 ne serait pas de refus.

Les autres jeux attendus

En plus de ces deux titres, le Capcom Showcase serait le lieu approprié pour entendre à nouveau parler du jeu SF Pragmata, qui a été repoussé en 2023. Et puis il y a également Exoprimal. Au début, tout laissait croire à un retour de Dino Crisis, jusqu'à ce qu'on se rendre compte que c'était en vérité un shooter coopératif avec des dinosaures.