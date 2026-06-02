Pas de temps à perdre pour Capcom qui, après trois jeux à succès en cette première moitié de 2026, prépare déjà sa rentrée avec l’arrivée confirmée d’Onimusha Way of the Sword.

Depuis bientôt une décennie maintenant, Capcom nous livre un grand chelem qui aurait de quoi en faire rêver plus d’un. En effet, sortie après sortie, l’éditeur nippon enchaîne les succès critiques et/ou commerciaux, que ce soit avec ses franchises phares ou ses nouvelles licences. Et entre Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections, Resident Evil Requiem ou encore Pragmata, 2026 nous le prouve encore une fois de la plus belle des manières. Mais les choses ne sont pas finies, car un autre titre très prometteur attend les fans de Capcom en cette année 2026.

Oui, loin de vouloir s’en tenir à l’adage « jamais deux sans trois », le studio a profité du State of Play de ce soir pour nous donner des nouvelles de ce qui pourrait bien être amené à devenir son quatrième succès de l’année : Onimusha Way of the Sword. Car certains l’auront peut-être oublié au vu de la riche actualité de Capcom ces derniers mois, mais le retour de la franchise reste bel et bien prévu pour 2026. Et le trailer de la conférence nous l’a d’ailleurs rappelé en révélant enfin la date de sortie du jeu, prévu pour le 25 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Vingt ans après la sortie d’Onimusha: Dawn of Dreams sur PS2, ce nouvel opus aura ainsi la lourde tâche de remettre la série de Capcom sous le feu des projecteurs, même si les remasters de Warlords et Samurai’s Destiny sont déjà passés avant lui entre 2020 et 2025. Et pour ce faire, le studio n’a pas hésité à faire les choses à fond lors de ce State of Play, où un nouveau trailer donnant furieusement envie de s’y plonger nous a été présenté. Que ce soit par son univers ou ses combats, Onimusha Way of the Sword dispose en effet déjà de sacrés arguments.

De quoi reconfirmer nos premières impressions à son sujet, donc, étant donné que nous avions déjà eu l’occasion de poser les mains dessus lors de la Gamescom 2025. Et nul doute qu’en l’espace d’un an de développement supplémentaire, Capcom a largement eu le temps de peaufiner son futur titre. Vous voulez le vérifier par vous-mêmes ? La bonne nouvelle, c'est que vous allez justement pouvoir le faire dès aujourd'hui, puisque l'annonce d'une démo est venue conclure en beauté cette présentation du State of Play.

Source : Capcom