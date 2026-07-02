Capcom aura définitivement connu une année 2026 éclatante en enchaînant les succès critiques et commerciaux. Entre Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3 et Pragmata, le géant japonais est sur un petit nuage, et ses fans aussi. Et il a encore un nouveau jeu à sortir, ainsi que le DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2, histoire de terminer tout cela en beauté avant de voir ce qu'il nous réserve en 2027 en plus de ce qui a déjà été annoncé. S'agissant du dernier jeu à paraître dans les prochains mois, on a en tout cas tout récemment appris une plutôt bonne nouvelle.

Le retour d'un grand nom du catalogue de Capcom plus tôt que prévu après 20 ans de silence

De façon assez exceptionnelle, Capcom aura donc gâté ses joueurs de pas moins de 4 jeux et d'une extension qu'on n'attendait plus pour un titre pétri de qualités, mais aussi de gros défauts qui lui ont causé pas mal de soucis depuis sa sortie en 2024. Un rythme assez effréné, et le géant japonais a pourtant encore quelques munitions pour l'an prochain, dont les tant attendus Resident Evil Code Veronica et l'extension Ascendance de Monster Hunter Wilds.

Après avoir mitraillé en début d'année, Capcom nous a toutefois accordé un peu de repos cet été, pour mieux repartir à la rentrée sur les chapeaux de roue avec son prochain gros jeu de 2026. Une sortie majeure à bien des égards, puisqu'elle marque le retour d'une licence mythique de son catalogue : Onimusha Way of the Sword, qui nous fera incarner rien de moins que le légendaire épéiste Musashi Miyamoto. Aux dernières nouvelles, ce très prometteur cinquième épisode principal de la franchise devait nous honorer de sa présence le 24 septembre 2026.

Sauf que, ce jour-là et le suivant, c'était pas moins de quatre jeux majeurs qui sortaient en même temps : Control Resonant, Dragon Quest XI S et Silent Hill Townfall. Capcom a donc annoncé une plutôt bonne nouvelle en faisant sortir le prochain volet de la saga Onimusha avec un peu d'avance : rendrez-vous maintenant le 4 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, où il restera tout de même en concurrence avec The Blood of Dawnwalker, attendu quant à lui la veille.

Source : Capcom sur X.com