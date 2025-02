La communication de Capcom se renforce dernièrement et c’est tant mieux. L’éditeur a annoncé plusieurs très gros projets, notamment Resident Evil 9, un nouveau Okami ainsi qu’un reboot d’Onimusha, une licence culte que l’on n’avait pas vue depuis très (trop?) longtemps. Ce 4 février 2025, Capcom nous donnait rendez-vous pour nous parler de sa prochaine grosse cartouche, Monster Hunter Wilds, mais aussi d’Onimusha justement ainsi que d’autres surprises, surtout axé sur la baston. On fait le tour.

Monster Hunter Wilds, une nouvelle bêta et des images

C’est l’un des jeux les plus attendus de l’année, Monster Hunter Wilds était présent ce soir et nous a dévoilé du nouveau gameplay. Monstres gigantesques, mise en scène de folie… le jeu veut clairement nous en mettre plein les mirettes. Après s’être laissé approché une première fois, une seconde béta est prévue du 7 au 11 février. A la surprise générale, Capcom en a annoncé une seconde du 14 au 17 février. Double ration de chasse ! L’occasion de replonger dans ces terres inconnues et découvrir de nouveau pan de son monde ouvert. Pour rappel, le jeu sortira dès le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.

Onimusha, le reboot ultra attendu

À défaut d’avoir le droit à un remake de Dino Crisis ou de Resident Evil Code Veronica, c’est Onimusha qui reviendra d’entre les morts. Une licence oubliée depuis très longtemps qui manquait à de nombreux fans. À mi-chemin entre le survival horror, et le beat’em all, le premier jeu de la franchise avait marqué les esprits par son univers atypique, mais aussi son gameplay, prenant et intense. On pourrait également l’assimilé à un lointain cousin des souls like actuels, évoquant notamment Nioh. Après une annonce remarquée, le jeu s’est enfin dévoilé et c’est extrêmement prometteur. Et il y a également eu une énorme surprise d'annoncé : l'arrivé d'un remaster pour Onimusha 2.

De la baston et encore de la baston, Capcom adore ça

Capcom a également profité de ce showcase pour nous dévoilé davantage d’infos sur ses prochains jeux de combat, notamment Capcom Fighting Collection 2 et Mavel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Il s’agit ni plus ni moins que de collections de titres archi cultes pour les amateurs de jeux de combats classiques, avec une galerie de personnages hauts en couleur et pléthore de contenus. Mavel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classique Capcom Fighting Collection 2 sera disponible dès le 16 mai 2025 sur consoles et PC tandis que Mavel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics est déjà disponible sur PS4, Switch et PC. Par ailleurs, le jeu arrive dès ce soir sur Xbox One !

Street Fighter 6 était lui aussi de la partie, bien évidemment, pour nous présenter son dernier personnage : Mai. Une combattant agile, capable d’utiliser tout un tas de compétence unique comme des attaques de ninjutsu uniques. Une autre héroïne, Elena, sera également bientôt là et misera quant à elle sur la capoeira, art bien connu à mi-chemin entre l’art martial et la danse. Street Fighter 6 est déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC.