Capcom était très présent lors de la cérémonie des Game Awards 2025 avec bien évidemment du Resident Evil 9 Requiem qui est venu nous faire une grosse annonce (que l'on attendait, on ne va pas se mentir) mais aussi d'autres surprises. Le film Street Fighter s'est par exemple montré avec une bonne partie de son casting et quelques images et Pragmata a lui aussi partagé du gameplay en confirmant sa date de sortie pour le mois d'avril 2026. Mais une autre mascotte légendaire de Capcom était elle aussi de la partie avec une grosse annonce qui n'a pas manqué de faire réagir dans la salle.

Capcom annonce un jeu inédit pour cette licence absolument culte

Si l'éditeur continue de fouiller dans ses tiroirs en déterrant notamment Onimusha, dont le prochain jeu arrive prochainement, ou encore Okami dont le développement du prochain volet est également en cours, il n'en oublie pas ses licences qui fonctionnent toujours. Loin de tous les blockbusters, c'est le légendaire Megaman qui fait les choux gras de Capcom depuis de très nombreuses années. Jonglant entre les nouveaux jeux, les remakes et remaster mais aussi les collections, le super héros ne s'arrête pas. Il reviendra d'ailleurs dès 2027 pour fêter ses 40 ans (oui, déjà !) avec une toute nouvelle aventure inédite : Mega Man Dual Override, un jeu de plateforme qui sortira sur toutes les consoles et sur PC. Capcom mise à fond sur une recette qui a déjà fait ses preuves et nous offrira une fois encore un jeu en 2,5D très coloré avec une direction artistique très proche du dessin animé.

Surprise ! Vous pouvez participer au développement du prochain Mega Man

Pour les fans de la licence, sachez que Capcom organise dès maintenant un grand concours spécial de création de boss. Vous pourrez ainsi aider les développeurs à concevoir un Robot Master qui apparaîtra dans le jeu. À partir du 12 décembre 2025 jusqu'au 2 janvier 2026, vous pouvez envoyer vos dessins conceptuels d'un boss Robot Master en vous inscrivant sur le compte X (anciennement Twitter) officiel. Capcom fera un premier tri début janvier pour choisir les 20 meilleurs prototypes puis ce seront les joueurs qui voteront pour leur favori. Le premier verra son robot introduit dans le jeu tandis que 6 autres gagnants verront leur nom crédité aux côtés des équipes de Capcom. Vous retrouverez toutes les modalités sur le site officiel du concours.