Des rumeurs refont surface quant au retour d'une licence culte de Capcom qui avait marqué l'ère de la première PlayStation et de la Dreamcast. C'est en tout cas ce qu'affirme un leaker français.

En 1999, soit un an avant nous, le public japonais découvrait Dino Crisis, la nouvelle licence de Capcom à l'époque. Entre le survival horror avec des dinosaures et le pur jeu d'action, le titre avait marqué le public par son univers singulier en pleine Jurassic Park mania. Or, les fans ne diraient pas non au retour de la saga. Et l'éditeur non plus visiblement, si on en croit un récent leak concernant un certain remake.

Dino Crisis Remake serait une réalité

Cela fait déjà quelques années que des bruits de couloir à propos d'un Dino Crisis remake circulent sur la toile. Si elles sont alimentées par le désir de certains fans de repartir à l'aventure dans les bottes de Regina, des éléments plus concrets ont fait surface au fil du temps. L'un des plus récents n'est autre que le dépôt de la marque au Japon par Capcom, mais ce ne serait que le début.

Si on en croit le leaker qui tient la page Facebook Team Biohazard, Dino Crisis Remake « est une réalité à 100000 % ». Dans un post datant du 27 juin, il affirme que « son développement a débuté en 2022 ». Toutefois, il faudrait encore être patient avant que Capcom ne dévoile le pot aux roses, avec une annonce qui ne serait pas prévue avant « l'année 2028/2029 ». C'est en tout cas son estimation à partir du rythme de sortie des remakes de l'éditeur japonais.

Capcom envisagerait-il une sortie sur les nouvelles consoles ?

Pour l'heure, tout cela est encore incertain puisqu'il s'agit d'un leak. Mais si c'est avéré, alors on ne verrait pas Dino Crisis Remake pointer le bout de son museau avant la fin de la décennie. Forcément, le calendrier qu'il avance n'est qu'hypothétique. Néanmoins, une annonce entre 2028 et 2029, pour une sortie dans les mois qui suivent, nous conduirait à deux scénarios possibles :

Sortie new gen sur : PS6, XBOX Helix et PC (éventuellement Nintendo Switch 2)

Sortie cross-gen sur : PS5 et PS6, XBOX Series X|S et Helix, PC (éventuellement Nintendo Switch 2)

