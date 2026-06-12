Alors que nous sommes toujours sans nouvelles de Dino Crisis malgré le temps qui passe, Capcom répond officiellement à la question des journalistes sur le retour de la série.

À la surprise d’absolument personne, ce Summer Game Fest 2026 aura été grandement marqué par la présence de Capcom. De l’annonce de Resident Evil Veronica à celle de Monster Hunter Wilds: Ascendance, en passant par la date de sortie d’Onimusha: Way of the Sword, l’officialisation de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen ou encore l’arrivée de multiples portages sur Nintendo Switch 2, l’éditeur japonais aura encore brillé tout au long de cette période de conférences. Pourtant, un grand absent reste encore et toujours à déplorer : Dino Crisis.

Capcom s’exprime au sujet du retour de Dino Crisis

En effet, tandis que Capcom continue de nourrir abondamment ses franchises les plus populaires tout en lançant de nouvelles IP en parallèle, à l’instar de Pragmata très récemment par exemple, Dino Crisis, de son côté, fait partie de ces jeux qui restent désespérément très loin des projecteurs. À l’occasion d’une conférence de presse organisée en marge du Summer Game Fest, la question du retour de la franchise lui a donc été posée par certains médias, désireux d’en savoir plus à ce sujet. Voici la réponse de Capcom :

Je n’ai pas de commentaire à faire… même si je connais la réponse (rires) Yoshiaki Hiabayashi, producteur de Resident Evil Veronica

Vous l’aurez compris, donc, ce n’est toujours pas aujourd’hui que nous aurons enfin des nouvelles de l’avenir de Dino Crisis, dont les fans attendent avec désespoir le retour depuis de nombreuses années maintenant. Surtout à une époque où Capcom brille par la qualité de ses remakes de Resident Evil, ou encore par sa capacité à réanimer certaines franchises en standby depuis longtemps grâce à des remasters et des rééditions. Et forcément, la réaction des joueurs face à cette réponse ne s’est pas faite attendre.

« Et si la réponse qu’il connaît c’était ‘Continuez de rêver’ ? », se demande avec humour un internaute sur Reddit. Ce à quoi un autre répond : « ‘La réponse’, c’est probablement lui te poignardant en pleine poitrine comme Aizen. Nous serons tous morts avant qu'un remake de Dino Crisis n'arrive… ». Avant qu’un troisième ne renchérisse : « La réponse est ‘Mais pourquoi posez-vous encore la question bordel ? Ce truc est fossilisé dans la cave’ ». Oui, pas de doute : la communauté Dino Crisis est clairement désabusée.

L’espoir persiste chez certains joueurs

Heureusement, dans le lot, certains valeureux continuent tout de même de nourrir l’espoir de retrouver la franchise un jour. « Je veux y croire », assure par exemple l’un d’eux au travers d’une belle référence à X-Files. « Est-ce… de l’espoir que je ressens ?! », se demande un autre. « J’espère sincèrement que ses successeurs spirituels seront eux aussi de bonne qualité. Je pense notamment au jeu Jurassic Park, à The Lost Wild, et aux autres dans le genre ». Car oui, à défaut du titre de Capcom, les dinosaures semblent tout de même revenir en force dans le jeu vidéo.

Ce Summer Game Fest nous l’a d’ailleurs prouvé avec un nouvel aperçu très prometteur de The Lost Wild, un jeu signé Great Ape Games à venir en 2027 ; tandis que Jurassic Park Survival continue quant à lui de se faire désirer. Mais qui sait : peut-être que si le succès est au rendez-vous, Capcom finira par réellement considérer le retour de Dino Crisis comme une option ? À moins que le sujet ne soit déjà secrètement sur la table de l’éditeur, qui nous a montré à maintes reprises ces dernières années qu’il n’était jamais à court de surprises…

Source : Centre of Evil (via Reddit)