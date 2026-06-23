Capcom a beaucoup de licence phares et l'une des plus marquantes voit son collector être à prix cassé pour les soldes d'été. Une offre qui pourrait plaire aux fans de la franchise.

C'est les soldes d'été un peu partout, notamment sur Amazon qui en profite en même temps pour lancer ses Prime Days, une période là aussi de promotions spécifiques à la plateforme. Street Fighter 6, l'une des plus grandes licences de Capcom, est d'ailleurs mise à l'honneur sur la plateforme puisque l'on peut retrouver le superbe collector du dernier jeu de la franchise à prix cassé.

Street Fighter, une licence phare de Capcom

Disponible sur PS5 et Xbox Series, Street Fighter 6 est le dernier jeu de baston made in Capcom. Vous pouvez y incarner des dizaines de personnages au gameplay unique dans des modes en ligne pour vous mesurer aux autres joueurs et même en solo dans un tout nouveau mode World Tour. Ici vous devrez grimper les échelons en remplissant différents objectifs et en explorant un petit monde ouvert. Le jeu de Capcom a rencontré un très joli succès dès sa sortie en 2023 grâce à sa générosité mais aussi à ses mécaniques de gameplay à la fois profondes et accessibles, permettant autant aux néophytes qu'aux joueurs chevronnés de prendre du plaisir. Son roster d'une trentaine de combattants est par ailleurs régulièrement enrichi par des DLC, qui ajoutent aussi bien des légendes de la série comme que de nouvelles tête. Prochainement, le jeu de Capcom va même acceuillir Tifa de FF7 Remake..

Un collector généreux en promotion

Lors de sa sortie, le jeu de Capcom proposait plusieurs versions dont un gros collector avoisinant les 200 €. La boîte collector comprend deux figurines Pop Up Parade à l'image de deux héros du jeu, un artbook qui regroupe tout un tas de visuels et de concepts arts, des stickers pour personnaliser ce que bon vous semble, des petites planches diorama, un steelbook exclusif et plusieurs bonus à débloquer en jeu.

En ce moment avec Amazon, vous pouvez retrouver le collector de Street Fighter 6, le dernier jeu de la licence de Capcom, sur PS4, PS5 et Xbox Series à 112,13 € au lieu de 193,22 €, soit une réduction de 42 %. À cela s'ajoute une promotion exclusive qui permet de récupérer 15 € supplémentaires après 60 € d'achat. À noter qu'il s'agit d'une offre limitée qui ne sera disponible que dans la limite des stocks sur Amazon. Une offre que les fans de la licence de Capcom pourrait bien apprécier.