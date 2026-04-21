En l'espace de quatre mois, Capcom a sorti coup sur coup trois titres salués par la critique, avec de très bons chiffres de ventes en prime : Resident Evil Requiem, sa pièce maîtresse, puis Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflections, le meilleur épisode de la série spin-off de l'une des licences les plus lucratives du studio, et enfin Pragmata, sa toute nouvelle licence originale, qui a dépassé le million de ventes deux jours seulement après sa sortie. Il va sans dire que le géant japonais est en très grande forme. Comme il le précise lui-même, l'année 2026 ne fait que commencer...

On n'arrête visiblement plus Capcom, et le studio n'a pas l'intention de le faire

Ces dernières années, Capcom enchaîne les gros succès, malgré parfois quelques revers, notamment sur le plan technique, avec notamment la sortie en 2024 d'un Dragon's Dogma 2 à l'optimisation très capricieuse, de même qu'un Monster Hunter Wilds au lancement record début 2025, mais qui a mis près d'un an avant d'être pleinement jouable par le plus grand monde. Nonobstant ces petites erreurs de parcours, le géant japonais connaît actuellement un véritable âge d'or, et il ne compte visiblement pas s'arrêter sur une si bonne lancée.

Après les cartons successifs de 2026 qu'ont été Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3 et Pragmata, Capcom a en effet encore au moins un autre atout majeur dans sa manche à venir cette année, comme il l'a précisé dans une publication X.com on ne peut plus évocatrice, en indiquant « Nous n'en avons pas encore terminé avec 2026 ». En attendant de connaître sa date de sortie définitive, un particulièrement attendu Onimusha Way of the Sword doit en effet encore sortir cette année.

Et, d'après notre propre expérience manette en main et ce qu'on en a vu auparavant, il pourrait bien s'agir d'un autre futur carton de la part de Capcom. L'année 2026 se présenterait alors pour le géant japonais comme un véritable sans-faute, en attendant de voir ce qu'il nous prépare pour les années suivantes, dont divers Remakes du côté de Resident Evil, ou encore d'Okami. Le meilleur est-il encore à venir pour un studio dans une forme olympique ? L'avenir nous le dira.

Source : Capcom sur X.com