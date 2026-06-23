En cette période de canicule, voici quelques précieux conseils à appliquer absolument pour vous assurer du bien de vos PC, consoles de salon et autres consoles portables.

C’est l’actualité brûlante – c’est le cas de le dire – du moment : alors que l’été vient tout juste de débuter officiellement, la canicule fait son grand retour en force dans nos contrées françaises avec des chaleurs des plus étouffantes sur l’ensemble du territoire. Forcément, dans de telles conditions, il est alors difficile d’envisager de mettre le nez dehors, surtout aux heures les plus chaudes de la journée. Mais attention ! Car si la chaleur peut assurément être nocive pour les modestes humains que nous sommes, nos machines, elles aussi, peuvent en souffrir.

Avant d’envisager l’idée de vous enfermer chez vous toute la journée pour jouer aux jeux vidéo, assurez-vous donc que votre logement – ou au moins la pièce dans laquelle se trouvent votre PC et/ou vos consoles – dispose des conditions idéales pour vous permettre de jouer en toute sérénité. Sans quoi, vous risqueriez d’endommager durablement vos machines, et de vous retrouver face à un choix cornélien : celui de passer votre budget dans l’achat d’une belle clim toute neuve, ou d’une nouvelle console hors de prix pour remplacer l’ancienne.

Mais puisque personne n’a envie de se retrouver dans une telle situation, voici donc rien que pour vous quelques conseils à appliquer absolument pour votre bien et celui de vos machines pendant la canicule.

Les conseils à appliquer pour ne pas surchauffer votre PC

Tous les possesseurs d’un PC le savent, la chaleur est généralement l’ennemie n°1 de l’informatique. En effet, les tours de PC fixes comme les ordinateurs portables ont beau être équipés de nombreux éléments (ventilateurs, dissipateurs, watercolling, etc.) destinés à empêcher la surchauffe, en cas de forte chaleur, il devient difficile pour tout ce beau monde de faire son travail efficacement. En cette période de canicule, voici donc les recommandations à appliquer pour l’ensemble des joueurs PC :

Surveillez attentivement les températures de vos composants (CPU, GPU, SSD, Carte mère) afin de vous assurer qu’elles ne dépassent pas les valeurs indiquées dans cet article

Évitez de trop solliciter votre PC avec des programmes nécessitant beaucoup de puissance, et limitez autant que possible le multitâches

Veillez à bien nettoyer votre PC, de sorte à éviter qu’une accumulation de poussière ne vienne nuire à son bon fonctionnement

Si vous utilisez un PC portable, ne le posez pas sur des surfaces susceptibles de boucher ses aérations, sous peine d’empêcher sa bonne ventilation

Assurez-vous d’utiliser votre PC dans une pièce bien tempérée, afin d’éviter de rendre la chaleur encore plus étouffante pour vous comme votre machine

Si la température de votre pièce excède 35°, n’allumez votre PC sous aucun prétexte

Évitez autant que possible de l’utiliser aux heures les plus chaudes de la journée, soit entre 11h et 21h idéalement

Si le moindre signe de surchauffe apparaît, éteignez immédiatement votre PC et ne l’allumez plus avant que la chaleur ne retombe

Les conseils à appliquer pour le bien de vos consoles de salon

Tout comme les PC, les consoles de salon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) sont normalement équipées de composants destinées à réguler leur température pour leur bon fonctionnement. Toutefois, en période de canicule, il peut vite devenir difficile pour les machines de rester à une température idéale, surtout dans les pièces les plus chaudes. Là encore, voici donc les recommandations à respecter dans la mesure du possible afin de vous assurer que vos consoles de salon ne pâtissent pas de la chaleur :

Évitez d’enfermer vos consoles dans des endroits trop exigus, comme un meuble TV par exemple, qui peuvent empêcher la ventilation de se faire correctement

Ne les exposez pas à un endroit où elles peuvent subir de plein fouet les rayons du soleil

Vérifiez régulièrement la température des consoles avec votre main, et n’hésitez pas à les éteindre dès lors que vous sentez qu’elles deviennent trop brûlantes ou trop bruyantes

Évitez les sessions de jeu trop longues, et faites des pauses régulièrement pour permettre à la température de vos consoles de se réguler

Comme pour un PC, pensez à faire les poussières de sorte à assurer la meilleure ventilation possible

Évitez autant que possible de les utiliser aux heures les plus chaudes de la journée, soit entre 11h et 21h idéalement

Si la température de votre pièce excède 35°, n’allumez vos consoles sous aucun prétexte, sous peine de les endommager très sérieusement

Les conseils à appliquer éviter la chauffe vos consoles portables

Enfin, n’oublions pas non plus nos bonnes vieilles consoles portables (Nintendo Switch 1 et 2, Steam Deck, Xbox ROG Ally), qui peuvent s’avérer être une bonne alternative aux consoles de salon comme au PC en période de canicule, mais qui subissent tout autant les affres de la chaleur durant l’été. Car ces dernières sont peut-être moins gourmandes en ressources la majorité du temps, mais cela ne les expose pas moins pour autant aux risques de surchauffe. Là encore, voici donc les recommandations à appliquer pour le bien de vos machines :

Jouez dans les pièces où les températures sont les plus basses, et évitez autant que possible d’utiliser vos consoles portables en extérieur

Veillez à ne pas exposer vos machines en plein soleil

Évitez les sessions de jeu trop longues, et faites des pauses régulièrement pour permettre à la température de vos consoles portables de se réguler

Si la température de vos machines vous paraît trop élevée et que la ventilation commence à faire un bruit monstrueux, éteignez-les sans attendre

Pensez à faire les poussières sur vos consoles portables pour assurer une bonne ventilation

Évitez autant que possible de les utiliser aux heures les plus chaudes de la journée, soit entre 11h et 21h idéalement

Si la température de votre pièce excède 35°, n’allumez vos consoles portables sous aucun prétexte, sous peine de les endommager très sérieusement

© Nintendo.

En appliquant tous ces conseils, vous devriez alors permettre à toutes vos machines de traverser cette chaude période de canicule dans les meilleures conditions possibles. Enfin, cela va sans dire, n’oubliez pas non plus de penser à vous durant vos sessions de jeu. Ayez toujours de quoi vous hydrater à portée de main, et n’hésitez pas à faire des pauses plus régulières qu’à l’accoutumée afin de vous rafraîchir et d’éviter que la chaleur ne vous atteigne. Car on sait tous à quel point certains jeux peuvent vite contribuer à faire grimper la température corporelle.