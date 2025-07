La canicule s’abat sur la France, et voici quelques astuces indispensables pour éviter de tuer votre PC avec la chaleur. Surveiller la température des composants est plus que jamais primordial.

Alors que la canicule frappe de plein fouet toute la France ce début juillet 2025, les conséquences ne se limitent pas à notre confort ou à notre santé. Nos ordinateurs aussi souffrent. Et si vous utilisez un PC portable ou une tour mal ventilée, la surchauffe peut rapidement devenir un vrai danger. Voici donc les températures à ne pas dépasser pour garder votre machine en bonne santé, et éviter de tout griller. Que ça soit sur Steam, pour le travail ou même de la simple bureautique.

Pourquoi la température d’un PC est cruciale, surtout pendant une canicule

Chaque composant d’un ordinateur produit de la chaleur. En usage normal, cette chaleur est régulée par des ventilateurs, dissipateurs et parfois du refroidissement liquide. Mais en période de forte chaleur extérieure, comme lors d’une canicule, l'air chaud empêche le système de refroidir efficacement. Résultat : la température grimpe vite, et le risque de plantage ou de panne matérielle devient bien réel. Un composant qui chauffe trop peut ralentir, provoquer des erreurs ou carrément se couper pour éviter la casse. Dans le pire des cas, la surchauffe peut endommager définitivement votre matériel. Et quand on a payé sa config plusieurs milliers d’euros, ça fait trèèèès mal!

Températures à ne pas dépasser

Voici les seuils de température à connaître pour préserver les composants les plus sensibles de votre PC, très important pendant une période de canicule comme en ce moment :

Processeur (CPU) : ne jamais dépasser 90°C . Idéalement, restez sous les 80°C .

: ne jamais dépasser . Idéalement, restez . Carte graphique (GPU) : selon les modèles, jusqu’à 85-90°C max , mais mieux vaut rester sous les 80°C .

: selon les modèles, jusqu’à , mais mieux vaut rester . Disque dur (HDD) : au-delà de 50°C , le risque d’usure accélérée augmente. Restez entre 30°C et 45°C .

: au-delà de , le risque d’usure accélérée augmente. Restez entre . SSD : tolère un peu plus, mais la plage idéale se situe entre 30°C et 50°C max .

: tolère un peu plus, mais la plage idéale se situe entre . Carte mère : variables selon les sondes, mais tout dépassement de 60-70°C sur les VRM ou chipsets doit alerter.

Comment surveiller la température de son PC pendant la canicule (et pas que) ?

Pas besoin d’ouvrir votre tour ou de poser un thermomètre : plusieurs logiciels gratuits vous permettent de surveiller en temps réel la température de vos composants pendant la canicule.

HWMonitor : une référence complète, simple à lire.

: une référence complète, simple à lire. CoreTemp : parfait pour surveiller le CPU, avec affichage direct dans la barre des tâches.

: parfait pour surveiller le CPU, avec affichage direct dans la barre des tâches. MSI Afterburner : idéal pour voir en direct la température de votre carte graphique.

: idéal pour voir en direct la température de votre carte graphique. Speccy : bon compromis pour un diagnostic global de votre machine.

: bon compromis pour un diagnostic global de votre machine. CrystalDiskInfo : à privilégier pour vérifier la température de vos disques (HDD et SSD).

Ces outils vous permettent de repérer une surchauffe avant qu’elle ne devienne critique.

Conseils pour éviter la surchauffe pendant la canicule

En période de canicule, chaque degré compte. Même un PC bien ventilé peut rapidement atteindre des températures critiques si l’environnement ne suit pas. Heureusement, quelques bonnes pratiques permettent de limiter la casse.

Commencez par un grand nettoyage : la poussière est l’ennemie numéro un du refroidissement. Pensez à dépoussiérer régulièrement les grilles d’aération, les ventilateurs et, si possible, les radiateurs internes. Un simple coup de soufflette ou d’air comprimé peut faire des merveilles.

Ensuite, faites attention à l’endroit où vous posez votre machine. Un PC portable posé sur un lit, un canapé ou une couverture verra ses aérations bouchées, ce qui étouffe le refroidissement. Préférez une surface rigide, plane et ventilée. Si vous le pouvez, surélevez légèrement l’arrière de l’ordinateur pour laisser l’air circuler. Une base ventilée est également un bon investissement, surtout en été.

Pensez aussi à votre environnement. Fermez les volets en journée pour garder votre pièce au frais, et n’hésitez pas à utiliser un ventilateur d’appoint pour faire circuler l’air autour du poste de travail. Même un simple flux d’air ambiant peut aider à évacuer la chaleur stagnante autour de votre machine. Évidemment, la climatisation reste la solution idéale, surtout en pleine canicule. Mais hélas, en France, elle est encore loin d’être démocratisée chez les particuliers.

Côté usage, évitez les grosses charges de travail pendant les heures les plus chaudes, entre 11 h et 21 h. Si possible, gardez les tâches les plus exigeantes comme le rendu vidéo, le jeu intensif ou le streaming en multitâche pour la soirée, lorsque la température ambiante commence à redescendre. Enfin, si vous avez un PC un peu ancien ou une configuration très puissante, pensez à activer un mode économie d’énergie. Certains utilitaires comme MSI Afterburner ou Armoury Crate permettent de limiter la fréquence du processeur ou de la carte graphique. Résultat : moins de performances… mais aussi beaucoup moins de chaleur.