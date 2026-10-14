Quatre ans après la sortie en catastrophe de The Callisto Protocol, successeur spirituel de l'autrement plus populaire franchise Dead Space, née quant à elle en 2008, Glen Schofield, co-créateur des deux œuvres horrifiques dans l'espace, qui a depuis pris sa retraite dans l'industrie du jeu vidéo, a confié les raisons derrière l'état dans lequel son dernier projet est sorti. Selon lui, le gros de la faute serait à imputer à KRAFTON, l'éditeur coréen derrière notamment PUBG, qui aurait mis une pression terrible sur Glen et ses équipes pour sortir le jeu dans des délais déraisonnables en pleine pandémie de coronavirus.

Pourquoi Glen Schofield blâme Krafton pour l'échec de The Callisto Protocol ?

Dans une récente interview auprès de GamesIndustry.biz, Glen Schofield, co-créateur de Dead Space et The Callisto Protocol, quelque part les deux faces d'une même pièce de jeu horrifique spatial, a fourni de plus amples détails sur les coulisses de développement de son dernier projet, sorti en 2022. S'il est sorti dans l'état décevant qu'on lui connaît, ce serait selon Schofield la faute de KRAFTON, son éditeur.

« On m'a forcé de sortir The Callisto Protocol trop vite. Je m'en veux, c'est indéniable. J'étais sidéré par cette décision, car nous étions en plein Covid, bordel. Un million de personnes étaient mortes en Amérique. J'ai perdu l'un de mes meilleurs amis. Chaque mois, quatre à six personnes du studio tombaient malades. La priorité absolue, et c'est toujours le cas en temps normal reste la santé de votre équipe. La création de The Callisto Protocol devait passer au second plan, car il était question de vie. Il était question d'humanité », a déclaré avec émotion Glen Schofield.

« Quand on a un studio d'une centaine de personnes, on peut interagir avec une centaine de personnes par jour. Lorsqu'elles sont chez elles, il faut passer des appels individuels, ou bien je peux réunir tout le monde sur Zoom », a déclaré Schofield. « Mais on a réalisé The Callisto Protocal malgré cette situation compliquée », a-t-il ajouté.

© Striking Distance/KRAFTON

Une relation très tendue entre développeur et éditeur

Alors que Schofield aurait demandé 3 mois supplémentaires pour sortir The Callisto Protocol dans des conditions acceptables tant pour les besoins du jeu que ses équipes, KRAFTON aurait refusé, entraînant donc son lancement en décembre 2022, au lieu de mars 2023. Selon le co-créateur du jeu, l'éditeur manquait cruellement d'expérience pour de tels jeux solo, peu après l'énorme succès de PUBG, son Battle Royale phare.

KRAFTON aurait également imposé la sortie de The Callisto Protocol sur PS4 en plus de la version PS5. Sauf que cela allait coûter « 20 millions de dollars supplémentaires », selon Schofield, et « nécessiter l'envoi de 200 kits de développement aux équipes alors que le monde traversait une pénurie de puces électroniques ». Rien de tout cela n'a joué en faveur du jeu, et Krafton s'est montré mécontent de ses résultats financiers.

« KRAFTON considérait Callisto comme un échec total. Ce qu'ils ignoraient, c'est que pendant qu'ils ne faisaient que se plaindre, nous, nous travaillions sur des correctifs. J'ai attendu d'avoir terminé tous les DLC et d'avoir publié 86 patchs. C'était un boulot monstre. Chaque jour, on intervenait pour apporter des modifications. Tout cela visait à ramener le jeu au niveau où il devait être », a confié Schofield, et la suite de l'histoire, on la connaît malheureusement bien pour le titre, Striking Distance et son co-créateur, qui a quitté l'industrie du jeu vidéo il y a quelques mois.

Glen Schofield à l'annonce de sa fin de carrière dans le jeu vidéo

Source : GamesIndustry.biz