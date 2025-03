Grande nouvelle pour les fans de Call of Duty Warzone ! Une nouveauté très attendue se dévoile dans un trailer nostalgique pour l'anniversaire du Battle Royale.

On aurait pu penser que Call of Duty Black Ops 6 détournerait les joueurs du Battle Royale. Or, Warzone n'a pas dit son dernier mot. Pour ses 5 ans, le 10 mars dernier, le jeu a fait une annonce que beaucoup de fans attendaient. Après des années de spéculations tout se confirme. Finalement, ce sont eux qui ont droit à un cadeau et ça arrive bientôt !

Call of Duty Warzone va vous rappeler des souvenirs

Les rumeurs allaient bon train depuis un bon moment. Il faut dire que les joueuses et les joueurs l'avaient beaucoup apprécié et espéré bien la revoir... Ils vont donc pouvoir se réjouir ! C'est officiel : Call of Duty Warzone verra prochainement le retour de la carte de Verdansk, culte pour beaucoup. Dans un trailer emplit de nostalgie, Acitvision donne la date de sortie sur un air du chanteur Nat King Cole. Le rendez-vous est ainsi pris : vous êtes attendus le 3 avril 2025.

Verdansk a une saveur particulière pour les fans de Call of Duty Warzone. C'était alors une des premières du Battle Royale. Avec son vaste territoire inspiré d'une ville fictive d'Europe de l'Est, elle présentait de nombreux points stratégiques. Cependant, le plaisir n'a été qu'éphémère. En décembre 2021, la carte a été remplacée par celle de Caldera, au grand dam des joueuses et joueurs.

Les appels au retour de Verdansk n'ont pas cessé depuis. Alors, lorsqu'Activision a confirmé en août 2024 que la carte ferait bien son retour dans COD Warzone. Conformément à la dynamique habituelle, elle reviendra pour la troisième saison de Black Ops 6. Celle-ci avait justement été repoussée pour coordonner comme il se doit les deux jeux, ce qui n'avaient pas manqué d'éveiller la colère des joueurs.

La réintroduction de Verdansk est un moment clé pour Call of Duty Warzone. En perte de vitesse malgré sa refonte, le Battle Royale a fort à faire pour retrouver sa splendeur d'antan. On comprend d'autant mieux ce choix de ‘nouvelle’ map. Toutefois, les détails de ce retour n'ont pas encore été donnés. Les fans souhaitent évidemment retrouver les lieux iconiques d'origine. Cela dit, elle devrait connaître quelques changements pour coller avec les mécaniques plus récentes comme l'omnimouvement ou les drones. D'ici début avril, nul doute que nous en saurons davantage.