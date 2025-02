Les fans de Call of Duty Warzone vont être ravis de ce nouveau leak. Ça fait un moment qu'ils l'espèrent, ça semble se confirmer pour plus tôt qu'on ne le pensait à la grande surprise de tous.

Call of Duty Warzone est loin d'avoir dit son dernier mot. Le multijoueur free-to-play attire toujours autant de joueuses et de joueurs, pour le plus grand plaisir d'Activision. Pour y parvenir, il continue d'accueillir de belles mises à jour. Une nouvelle approche justement à grands pas, pour accompagner une fois de plus la prochaine de COD Black Ops 6. Elle devrait rappeler des souvenirs à certains si on en croit les leaks !

Call of Duty Warzone en terrain connu

Il y a du changement ces derniers temps sur Call of Duty Warzone ! Les équipes continuent de travailler à rendre l'expérience meilleure, notamment en mettant en place des solutions anti-triches. Cependant, les nouveautés du free-to-play se dessinent généralement au travers de ses mises à jour. Une nouvelle serait en approche et elle devrait plaire aux joueuses et joueurs de longue date.

Le leaker Hope (@TheGhostOfHope sur X.com), particulièrement réputé sur la scène COD, aurait eu des échos concernant la prochaine map devant rejoindre Call of Duty Warzone. A priori, Activision et ses équipes de développement auraient décidé de déterrer une ancienne zone de la précédente version du jeu, à savoir Verdansk.

Si on en croit le leaker, Verdansk ferait son retour surprise dans Warzone en même temps que la saison 3 de Call of Duty Black Ops 6. La map serait proposée dans une version très proche de l'originale de 2020. Le train serait d'ailleurs lui aussi réintégré, mais la gare resterait fermée. À l'inverse, l'intérieur du stade serait accessible, mais le toit serait clos. Notez également qu'il ne devrait pas y avoir de système de voyage rapide via le métro.

Voilà qui confirme le revival de Verdansk, annoncé à l'été 2024 par Activision, sans plus de précision. Cela fait un bon moment que les rumeurs autour de cette réintroduction courent. Il faudra encore attendre un peu pour une confirmation officielle, mais ces nouveaux leaks rassurent un peu plus quant à l'approche de cette carte de Call of Duty Warzone au succès intemporel.

Carte de Verdansk. © Infinity Ward / Activision