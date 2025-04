Call of Duty Black Ops 6 et Call of Duty Warzone se mettent à jour régulièrement afin que l'intérêt pour le multijoueur classique, le mode Zombies ou le battle royale gratuit ne s'étiole. Depuis le 3 avril 2025, la saison 3 de CoD Warzone est disponible et elle a fait une belle surprise aux fans avec le retour de la carte Verdansk. Un terrain de fusillades qui a été reconstruit pour intégrer de nouvelles mécaniques comme les boites de ravitaillement, le loot flottant et plein d'autres choses encore.

Du contenu gratuit de progression pour Call of Duty Warzone Saison 3

Vous êtes peut-être déjà nombreux à être retournés sur Verdansk à l'occasion de la saison 3 de Call of Duty Warzone. Et Activision a mis le paquet pour que les vétérans se sentent comme à la maison avec un environnement à la fois familier, mais aussi différent avec par exemple des ajustements au niveau de l'éclairage, ou encore l'apport d'améliorations de qualité de vie qui étaient absentes à l'époque de la première version.

Contrairement au multijoueur de Call of Duty Black Ops 6 qui est payant, le battle royale Warzone repose sur un modèle free-to-play. Cela veut dire qu'il est accessible à tout le monde sur consoles et PC. Même si la saison 3 n'a démarré que le 3 avril 2025, vous n'arrivez peut-être à suivre, mais il y a une solution. Des contenus gratuits à récupérer au plus vite est disponible et vous aide à progresser plus facilement, avec des jetons Double XP pour l'expérience du personnage et de l'arme, ainsi qu'un cosmétique pour une mitrailleuse.

Pour récupérer ces Twitch Drops Call of Duty Saison 3 Verdansk, il faut suivre les étapes ci-dessous, en veillant à lier votre compte Twitch à celui utilisé pour jouer au jeu :

Rendez-vous sur l'une des chaînes Twitch qui diffuse des parties de la saison 3 de Warzone

Regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense Jeton Double XP

Visionnez le stream pendant 4 heures et obtenez la récompense Jeton Double XP d'arme

Regardez le stream pendant 6 heures et récupérez le skin « Green Machine » pour LMG

Source : Twitch.