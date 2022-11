Call of Duty Warzone 2 et Modern Warfare 2 sont de véritables succès, rien d’étonnant à ça, mais ce sont aussi de vrais nids à bugs et à tricheurs. Là non plus, rien de surprenant diront certains.

À quelques semaines de leur sortie, les deux jeux d’Activision sont devenus des cibles faciles pour tout un tas de tricheurs. Dernière trouvaille en date ? Une astuce pour dupliquer facilement de l’argent dans le mode DMZ et Call of Duty Warzone 2.

De l'argent infini sur Call of Duty Warzone 2

C’est un nouveau glitch qui vient s’ajouter au palmarès du célèbre shooter avec cette astuce découverte par des joueurs en ligne. Partagé sur Twitter, le bug consiste simplement à ramasser de l’argent au sol en faisant glisser la fenêtre d’information de l’objet sur celle d’une arme déposée juste à côté. Au moment d’appuyer sur sa touche pour récupérer son dû, il suffit de se décaler légèrement pour superposer les deux items et c’est là que tout casse.

L’arme et l’argent sont ainsi ramassés, et le jeu semble planter en multipliant un nombre incalculable de fois l’argent récupéré. Résultat, le joueur arrive à engranger pas moins 1,3 million de dollars virtuels en quelques secondes, de quoi totalement détruire le jeu. C'est sûr que c'est bien plus facile que de déclencher la bombe nucléaire...

Cerise sur le gâteau, si le glitch a été découvert sur le mode DMZ, plusieurs utilisateurs ont tenté la manœuvre sur le mode Warzone 2 et, surprise, ça fonctionne. Activision n’a donc d’autre choix que de fixer le problème rapidement avant que le jeu ne devienne complètement injouable.

Puisque pour rappel, la gestion de l’argent et de des objets (qui peuvent aussi être dupliqués) sont un peu au cœur de l'expérience.

Toutefois, comme à chaque fois, on ne peut que vous déconseiller de vous amuser à tricher. Déjà, parce que c’est nul, mais aussi parce qu’Infinity Ward ne rigole pas avec les joueurs pris en flagrant délit d’exploit bug ou de triche et n'hésite pas à bannir à tour de bras. Vous voilà prévenu.