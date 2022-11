L’autre gros morceau de Call of Duty Modern Warfare 2 , Warzone 2, arrive dans quelques jours et les dernières nouvelles risquent de refroidir une partie des joueurs. Ou pas.

Pendant que Call of Duty Modern Warfare 2 explose les records à tour de bras, la suite de l’expérience Battle Royale d’Activision se profile à l’horizon. Prévu pour le 16 novembre prochain en même temps que l’imposante première saison du FPS, Warzone 2 nous livre deux informations… de poids.

Warzone 2 pèse une tonne

La première n’est nulle autre que le poids du jeu, véritable mastodonte (une fois encore) Warzone 2 pèsera à lui seul la bagatelle de 115 Go d'après certaines personnes bien informées. Un poids qui devrait être approximativement le même que vous choisissiez la version PC, PS5, Xbox Series, PS4 ou Xbox One.

D’ailleurs, si on l'additionne à ce que pèse déjà Call of Duty Modern Warfare 2, les deux jeux dépassent facilement les 230Go. Pensez donc à prévoir de l'espace sur votre SSD avant le lancement et surtout, une bonne connexion.

La bombe nucléaire dans le Battle Royale ?

Seconde nouvelle de taille, mais concernant le gameplay cette fois, plusieurs insiders Call of Duty réputés affirment qu’il serait possible d’utiliser une bombe nucléaire sur Warzone 2. Bien que celle-ci soit visiblement difficile à activer et pas forcément disponible à chaque partie. Une nouveauté aussi surprenante qu'inattendue.

Si l’on ne sait pas encore comment la bombe fonctionne, les joueurs de Call of n’en connaissent que trop bien les effets dans le multijoueur classique. La bombe nucléaire (ou à neutrons dans le cas de ce Modern Warfare 2) est un killstreak ultime que l’on peut obtenir en enchainant pas moins de 30 kills sans mourir. Dès lors, il est possible de demander une frappe nucléaire sur la carte, ce qui met directement fin à la partie en cours.

Difficile d’imaginer une telle chose sur une partie qui embarquera plus d'une centaine de joueurs en simultané. Pourtant, il semblerait bel et bien que l’arme atomique soit disponible sur Warzone 2, même si les effets seront certainement très différents de ce que l’on retrouve dans le multi de base. Rendez-vous le 16 novembre pour en avoir le cœur net.