Le rachat historique d’Activision-Blizzard pour 75,4 milliards de dollars n’a pas été sans conséquences. Aujourd’hui encore les studios estampillés Xbox en paient le prix. Jeux annulés, fermetures de studios, licenciements en cascade, changements pour le Xbox Game Pass, fin de l’ère Phil Spencer… Microsoft cherche par tous les moyens à amortir le choc et à combler ce gouffre financier, malgré toutes ses belles promesses. En mettant la main sur ces deux ténors de l’industrie, la firme de Redmond comptait surtout capitaliser sur l’aura de Call of Duty, nouvel argument de vente pour le Xbox Game Pass Ultimate et PC, les deux formules les plus chères. Black Ops 6 avait d’ailleurs signé un lancement record pour le service, comme pour la licence en termes de fréquentations à. Mais l’embellie est déjà retombée, Black Ops 7 a nettement déçu et Xbox amorce un nouveau virage en interne, désormais incarné par Asha Sharma, inconnue du milieu du jeu vidéo.

Plus de Call of Duty à leur sortie dans le Xbox Game Pass ?

La disponibilité immédiate de COD Black Ops 6 dans le Xbox Game Pass aurait fait perdre environ 300 millions de dollars à Activision, avec à la clé des ventes historiquement basses pour la franchise, un record en 17 ans. Dans ce même temps, Microsoft annonçait une hausse remarquable de 50% de ses différentes formules, l’Ultimate coûtant désormais 26,99€ par mois. Un signe, s’il en fallait encore un, que rentabiliser un service comme le Game Pass n’était pas une mince affaire. Et alors qu’une sortie en octobre 2026 se profile pour Call of Duty Modern Warfare 4, l’épisode de cette année, Microsoft pourrait prendre une décision importante pour assurer sa pérennité. Selon Jez Corden, bien renseigné lorsqu’il s’agit de la marque, la firme de Redmond envisagerait de faire l’impasse sur une sortie day one de ce Call of Duty dans le Game Pass Ultimate.

« Le Xbox Game Pass a bouleversé le modèle économique de Call of Duty, et ce de manière très négative […] Quand un gros jeu comme COD sort sur le Xbox Game Pass, cela absorbe une grande partie des revenus mensuels générés par les utilisateurs, nécessaires pour financer de nouveaux contenus. Et ils en ont besoin pour éviter la perte de clients. », explique-t-il dans son podcast. En d’autres termes, Call of Duty est si massif que cela fragiliserait à la fois le Xbox Game Pass et la licence en elle-même. Résultat, Microsoft serait en train de revoir son modèle. « Je pense que ça mettra sans doute en évidence certaines failles de leur stratégie », ajoute l’insider.

© Activision

Quelle stratégie pour le Game Pass ?

Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais comment Microsoft arriverait-il à justifier la récente hausse des prix sans son argument de vente choc ? Quelques mois plus tôt, Corden affirmait également que le géant américain envisagerait d’élargir l’offre de l’Ultimate pour justifier ce nouveau tarif en y greffant d’autres services d’abonnement annexes, comme World of Warcraft, Fallout 1st (pour Fallout 76), Minecraft Realms ou encore The Elder Scrolls Online Plus à l’offre Ultimate. Affaire à suivre…

Source : Jez Corden