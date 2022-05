Même l'une des licences les plus rentables au monde peut subit un échec. C'est visiblement le cas avec Call of Duty Vanguard comme confesse Activision.

Avec la publication du rapport financier du premier trimestre 2022 d'Activition, nous avons pu nous rendre compte de plusieurs choses. Déjà la société a eu une moins bonne année que la précédente, passant de 2,28 milliards de dollars à 1,77 milliard de dollars. On peut notamment voir aussi qu'il y a un manque par rapport aux prévisions de 300 millions de dollars. Call of Duty en cause ?

Le cas Call of Duty Vanguard

Pour l'éditeur, ce manque s'explique notamment par le succès très relatif de Call of Duty Vanguard. Celui-ci a notamment eu une mauvaise réception auprès des joueurs.

Call of Duty reste l'une des franchises de divertissement les plus populaires de tous les temps, notre version de 2021 n'a pas répondu à nos attentes.

Notamment, on nous explique le cadre de la Seconde Guerre Mondiale n'a pas trouvé assez d'écho auprès des joueurs dans ce Call of Duty. En outre, il est expliqué aussi qu'il y a probablement eu un manque d'innovation. C'est toujours intéressant de voir Activision confesser son échec. Mais peut t-on aller plus loin dans l'analyse ? Et supputer, par exemple, que ce n'est pas forcément le cadre de la Seconde Guerre Mondiale le problème mais son traitement.

Alors que ce terrible conflit propose déjà une multitude de récits véridiques et héroïques, pourquoi s'enfoncer dans les contre-vérités historiques ? (Task Force, etc). Alors qu'il suffit généralement d'ouvrir un livre d'Histoire sur la thématique militaire pour se rendre compte que les Forces Spéciales existaient déjà via des unités comme le Commandos Kieffer ou les SAS britanniques ? Ici ce n'est que l'avis de votre humble serviteur mais la communication autour de la Seconde Guerre Mondiale dans le jeu a peut être été mal faite à l'inverse d'un certain Call of Duty WW2.

Qu'avez-vous pensé de cet épisode Vanguard à titre personnel ?