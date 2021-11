Les amateurs de pétoires et autres réécritures tarabiscotées le savent bien : de temps à autre, Activision ouvre les portes de Call of Duty pour offrir quelques jours de gratuité aux joueurs. Mais jamais aussi rapidement.

La garde nécessiterait-elle d'être rapidement relevée ? Moins de deux semaines après la sortie de Call of Duty Vanguard, l'éditeur Activision annonce déjà l'arrivée d'une période de gratuité. La série a certes toujours proposé de rejoindre ses rangs sans débourser le moindre centime, mais jamais aussi rapidement après le lancement d'un nouvel épisode.

Rengagez-vous qu'ils disaient...

Avis aux défenseurs du monde autoproclamé libre : le mode multijoueur de Call of Duty Vanguard sera gratuitement jouable du 18 novembre à 19 heures au 22 novembre à 19 heures, soit quatre jours tout rond.

Au cours de ce long week-end, tous les joueurs profiteront d'un accès complet au multijoueur de Call of Duty Vanguard, y compris la possibilité d'essayer et de mettre à niveau plus de trois douzaines d'armes avant qu'elles n'arrivent dans le mode Warzone Pacific, une douzaine d'opérateurs pour débloquer de nouveaux équipements, des playlists pleines d'action, et 17 maps principales, dont Champion Hill. Cette période d'accès gratuit vous donnera un avant-goût de ce que les joueurs de Call of Duty Vanguard peuvent expérimenter.

Quand c'est gratuit, etc...

Si Activision semble pressé d'accélérer l'enrôlement de nouveaux joueurs, c'est peut-être parce que les ventes du dernier "Call of" en date ne sont pas forcément à la hauteur des attentes. Malgré sa double pôle position observée dans l'Hexagone la semaine dernière, les chiffres de ventes britanniques dévoilés par Games Industry faisaient état d'une baisse de 40% par rapport à l'an dernier, alors même que Call of Duty Modern Warfare 2 Campagne Remasterisée faisait pourtant dans la redite.

Le rendez-vous est donc pris pour ceux qui souhaiteraient découvrir les charmes de cet épisode que notre meilleur soldat a qualifié de "bon cru loin d'être révolutionnaire" : pour profiter gratuitement du mode multijoueur de Call of Duty Vanguard, il faudra s'enrôler du 18 novembre à 19 heures au 22 novembre à 19 heures, via le launcher Battle.net pour les joueurs PC, et sur les boutiques en lignes des PS4, PS5 et autres Xbox One et Series pour les autres.