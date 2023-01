Pour le moment si vous êtes fan de Call of Duty et possesseur d'une Nintendo Switch c'est un peu la misère. Du moins, pour l'instant...

Le dernier Call of Duty Modern Warfare 2 est un beau succès il n'y a pas de doutes dessus. D'autant que le studio Infinity Ward continue son travail pendant l'année 2023 qui ne devrait pas donner naissance à un autre jeu de la licence. Mais pour la suite, que diriez-vous d'un jeu COD 100 Nintendo Switch ? Il a été annoncé fin 2021 qu'Infinity Ward ouvrirait un bureau dans la ville de Austin au Texas, mais jusqu'à présent, peu d'informations ont été partagées de ce coté. Sauf que...

Call of Duty oui, mais sur Switch

Tout ceci reste encore une supputation mais le fan de Nintendo et YouTubeur Doctre81 a fouillé sur LinkedIn et a découvert que au moins cinq anciens employés de Nintendo travaillent actuellement au bureau d'Austin, au Texas. Dans ce contexte, Doctre81 n'a pas tardé à souligner que près du bureau d'Austin se trouvent également Retro Studios, un studio partenaire de Nintendo qui a par le passé travaillé sur Donkey Kong, Mario Kart et Metroid Prime. Hasard ou coïncidence ?

Et c'est sans compter une nouvelle liste de créations de recherches d'emplois sur le site officiel du studio. Toutes concernent un jeu Call of Duty. Et si rien ne mentionne spécifiquement la Nintendo Switch, on peut tout de même bien admettre que tout ceci semble curieux. On pourrait très bien imaginer le portage d'un jeu déjà existant sur la console hybride de Nintendo, ce qui permettrait d'ailleurs d'apaiser tout le monde dans le contexte de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.

Dans tous les cas le studio d'Austin va commencer à travailler activement sur Call of Duty... Mais lequel et sur quel support ? Mystère. De votre coté aimeriez-vous pouvoir jouer à COD sur votre Switch ou préférez-vous réserver cette expérience sur PC, PlayStation et Xbox ?