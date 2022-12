Pour faire valider son rachat d'Activision Blizzard, Microsoft aurait fait encore une proposition à PlayStation. Celle de pouvoir mettre les jeux Call of Duty sur le PS Plus.

Vers une garde partagée pour Call of Duty avec des jeux sur PS Plus et Xbox Game Pass ?

Les jeux Call of Duty à terme sur PS Plus ?

Bien que confiant sur son rachat d'Activision Blizzard, Microsoft sait qu'il doit faire des concessions surtout après la confirmation d'une action en justice de la FTC qui pourrait torpiller le deal. L'autorité antitrust américaine a notamment peur de l'impact que cela aurait sur la concurrence, en particulier si une franchise à succès multiplateforme comme Call of Duty devenait une exclusivité.

La firme de Redmond cherche donc tous les compromis possible vis-à-vis de cette licence qui rapporte énormément d'argent et aurait approché PlayStation avec une nouvelle offre. Après la promesse de laisser les jeux CoD sur les consoles de Sony durant 10 ans, Microsoft voudrait que le constructeur japonais puisse mettre Call of Duty sur le PS Plus. Au lancement ? Plusieurs mois plus tard ? Aucune précision là-dessus.

Une idée qui, si elle se concrétise, réduirait à néant un argument de la FTC :

Le fabricant de la Xbox obtiendrait le contrôle sur des franchises de premier plan, ce qui lui permettrait de nuire à la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à haute performance et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant l'accès des rivaux à ses contenus populaires.

Vu la somme d'argent générée par la série chez PlayStation, cette offre pourrait ne pas convenir. Selon Bloomberg (via VGC), qui fait circuler cette information, Sony n'aurait toujours pas accepté d'accord et continuerait plutôt à œuvrer pour une annulation de ce rachat polémique.