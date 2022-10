Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft n’a pas fini de faire couler de l’encre. Pendant que certains régulateurs valident la transaction, d’autres continuent de mener leur enquête et de partager leurs craintes. C’est le cas de la CMA, l’autorité de la concurrence britannique, qui a entamé la seconde phase de son étude. Dans de nouveaux documents, elle révèle que l’arrivée de Call of Duty sur le Xbox Game Pass n'est pas prévue avant un long moment.

Pas de Call of Duty sur le Xbox Game Pass avant des années

Microsoft l’a dit à plusieurs reprises, les accords existants entre PlayStation et Activision avant le rachat seront honorés. En d’autres termes, la licence Call of Duty restera chez la concurrence pendant encore plusieurs années. En revanche, ce qui inquiète Sony et les autorités de la concurrence mondiales, c’est la possibilité que la franchise aux milliards de dollars arrive dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Pourtant, Sony avait déjà signé un contrat avec les studios concernés pour empêcher l’arrivée des différents jeux sur le XGP.

« L’accord entre Activision-Blizzard et Sony comprend des restrictions sur sa capacité à placer des titres Call of Duty sur le Game Pass pour un certain nombre d’années », peut-on lire dans les documents. Autrement dit, si PlayStation fait régulièrement part de ses inquiétudes sur le sujet auprès des régulateurs, le scénario catastrophe ne se produirait pas avant des années. De son côté, Microsoft s’était défendu sur le sujet en arguant que « l’idée selon laquelle le leader historique du marché puisse être évincé par le troisième acteur le plus important juste en perdant l’accès à un jeu n’est pas crédible. »

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que le rachat d’Activision-Blizzard ne soit validé. Le Royaume-Uni se prononcera en mars 2023, l’Europe a tout juste débuté son enquête, tandis que la FTC (États-Unis) rendra son verdict fin novembre. On n’a donc pas fini d’entendre parler de Call of Duty, du Xbox Game Pass et de cette acquisition.