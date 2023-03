Alors que l’on apprenait hier que Microsoft était prêt à tout afin de mettre la main sur Activision-Blizzard, le dossier actuellement entre les mains de la CMA (l’organisme de régulation au Royaume-Uni) nous dévoile également un nouvel argumentaire de Sony. On le sait, la firme japonaise ne veut pas que Call of Duty atterrisse chez Xbox, même si, visiblement, Microsoft souhaite diffuser le jeu sur toutes les plateformes, jusque sur Nintendo Switch. Le constructeur et propriétaire de PlayStation attaque donc de nouveau et cette fois avec des arguments qui, avouons le, ont de quoi faire doucement sourire vu d’ici.

Sony affirme que Microsoft pourrait saboter les jeux sur PlayStation

Après avoir affirmé que Call of Duty était essentiel à la bonne santé financière de PlayStation, que les joueurs allaient déserter ses consoles pour aller chez Xbox, ou encore que Call of Duty n’avait absolument aucun concurrent et rendrait Xbox inarrêtable. Sony accuse maintenant Microsoft de sabotage prématurément.

Selon les derniers rapports, Sony a affirmé que les récentes promesses de Microsoft ne pouvaient pas être prises au sérieux puisqu’il serait tout à fait possible que ce dernier fasse en sorte que les jeux ne soient pas optimisés sur PlayStation. Pour Sony, Microsoft pourrait secrètement saboter les futurs jeux de la licence pour nuire à sa réputation et à celle de PlayStation. C’est en tout cas ce que l’on peut lire dans le très sérieux document remis à la CMA (consultable ici), dont voici un extrait.

Il serait difficile de détecter rapidement tout écart par rapport à un engagement en matière de qualité technique ou graphique et d'en assurer le respect. Par exemple, Microsoft pourrait sortir une version PlayStation de Call of Duty où les bugs et les erreurs n'apparaissent qu'au dernier niveau du jeu ou après des mises à jour ultérieures. Même si de telles dégradations pouvaient être rapidement détectées, tout remède arriverait probablement trop tard, et la communauté des joueurs aurait alors perdu confiance en la PlayStation comme lieu de prédilection pour jouer à Call of Duty. En effet, comme l'atteste Modern Warfare 2, Call of Duty est le plus souvent acheté dès les premières semaines de sa sortie. S'il s'avérait que les performances du jeu sur PlayStation étaient moins bonnes que sur Xbox, les joueurs alors pourraient décider de passer à la Xbox, de peur de jouer à leur jeu favori dans un lieu de seconde zone ou moins compétitif.

Extrait du dossier remis à la CMA

Sabotage, augmentation de prix... Call of Duty chez Xbox c'est NON !

Outre cet argument, Sony va encore plus loin. L’entreprise déclare également que Microsoft pourrait augmenter le prix du jeu exclusivement sur PlayStation, rendre le multijoueur moins qualitatif ou encore mettre son jeu dans le Xbox Game Pass uniquement. Sur ce dernier point, Microsoft a contre-attaqué en proposant carrément à Sony d’ajouter les jeux Call of Duty dans le PS Plus. Ce jeu de tir à la corde n'est pas prêt d'être terminé…

Quoi qu’il en soit, le feuilleton qui oppose Microsoft à Sony pour ce rachat est en train de virer à la comédie. D’un œil extérieur en tout cas, ça prête à sourire. En interne en revanche, les différents acteurs doivent fulminer. Toutefois, Microsoft reste confiant et si la CMA a fait repousser le dossier, la firme Xbox est persuadée de sa victoire. Mais le verdict final n'est pas encore tombé et ne devrait être effectif qu'au beau milieu de l'année. Attendons donc.

Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire ?