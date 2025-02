Call of Duty se retrouve une fois de plus au cœur d’un scandale après une découverte qui agace une partie des joueurs et de la communauté. Voici ce que l’on sait sur le sujet.

Depuis plusieurs mois, les joueurs de Call of Duty soupçonnaient Activision d’avoir recours à l’intelligence artificielle pour générer certains éléments visuels du jeu. Une peur légitime quand on sait à quel point l'IA prend de l'importance. Beaucoup trouvaient ça totalement honteux. Qu'en est t-il ?

Call of Duty et l'IA, nouveau scandale

De l'IA dans Call of Duty ? Eh bien les joueurs avaient raison. L’éditeur vient de l’admettre officiellement. Cette révélation ne vient pas d’une annonce volontaire d’Activision, mais d’une nouvelle règle imposée par Steam. Désormais, les développeurs doivent préciser si un jeu utilise des contenus créés par IA.

Sur la page Call of Duty: Black Ops 6, une mention discrète a été ajoutée :

Notre équipe utilise des outils d’IA générative pour aider à développer certains éléments en jeu.

Une confirmation qui passe mal auprès des fans de la saga. L'utilisation de l’IA générative dans Call of Duty ne date pas d’hier. Certains joueurs avaient déjà repéré des éléments suspects, comme une carte d’appel festive montrant un Père Noël zombie… avec trop de doigts. Ces détails étranges trahissent souvent l'utilisation d’outils d’IA encore imparfaits.

Mais au-delà de ces erreurs visibles, c'est le principe même qui dérange. Pourquoi utiliser l’IA alors que Call of Duty est développé par des milliers d’employés répartis dans plusieurs studios ? Pour beaucoup, cette décision semble surtout être un moyen de réduire les coûts en automatisant une partie du travail des artistes.

L’IA déjà présente dans CoD

Ce n’est pas la première fois qu’Activision intègre l’IA dans la franchise. En 2023, l’éditeur avait déjà annoncé l’utilisation de l’IA pour modérer le chat vocal et textuel en jeu. À l’époque, cette initiative avait été plutôt bien accueillie, car elle visait à lutter contre la toxicité en ligne. Mais cette fois, l’impact est différent. Il ne s’agit plus de modération, mais de création. Et ça, les joueurs le digèrent mal.

L’affaire Call of Duty soulève une question plus large : jusqu’où ira l’utilisation de l’IA dans les jeux vidéo ? Aujourd’hui, elle se limite à des éléments secondaires comme des cartes d’appel et des stickers. Mais demain ? Pourra-t-elle générer des skins entiers ? Des environnements complets ?

L’industrie du jeu vidéo est en pleine mutation, et l’IA en fait partie. Reste à savoir si les joueurs l’accepteront ou si, au contraire, ils se détourneront des jeux qui en abusent. Pour l’instant, la grogne monte. Activision devra peut-être s’expliquer davantage pour calmer les esprits.

Source : Steam