Il y a quelques seùaines, Treyarch avait officialisé le retour de Call of Duty Black Ops 1 et Black Ops 2 dès ce mois de juillet 2026 via un portage sur PS5, grâce à un partenariat avec Iron Galaxy. Des découvertes en amont de leur sortie qui se fait d'ailleurs encore attendre semblaient toutefois suggérer un prix assez salé pour un simple portage sans pratiquement aucune retouche graphique. Pour ne rien arranger, de nouveaux leaks laissent entendre que ce double retour se ferait avec du contenu amputé.

De nouvelles affaires sombres autour des portages Call of Duty à venir sur PS5

Les listes des trophées des deux portages de Call of Duty Black Ops 1 et 2 ont en effet fait l'objet de leaks récents. Bien qu'elles soient en grande partie identiques à celles des versions originales sur PS3, quelques différences se font toutefois remarquer. Comme l'a souligné l'utilisateur X ForwardLeaks, plusieurs trophées liés au mode Cinéma, au mode Ligue et aux matchs à paris semblent avoir purement et simplement disparus. Le mode Cinéma de ces deux jeux cultes de la licence Call of Duty permettait pour rappel aux joueurs de visionner les rediffusions de leurs parties et de déplacer la caméra, une fonctionnalité utile pour la création de contenu aux débuts de YouTube.

Quant aux matchs à paris, il s'agissait d'une liste de lecture permettant aux joueurs de Call of Duty Black Ops 1 et 2 de miser de la monnaie virtuelle sur des modes de jeu plus originaux. Parmi ces modes figuraient le « Gun Game » (où l'on change d'arme à chaque élimination) et « One in the Chamber » (où l'on ne dispose que d'une seule balle, qu'il faut renouveler en éliminant d'autres joueurs). Ces modes étaient très populaires, au point d'apparaître plus tard dans divers autres titres de la franchise Call of Duty, bien que sans la mécanique de pari. Toutefois, l'absence de trophées associés à ces fonctionnalités et modes laisse penser qu'ils ne seront pas inclus dans ces portages PS5.

Si on ajoute à cela le fait que ces deux nouvelles versions de Call of Duty Black Ops 1 et 2 arrivent à un tarif présumé de 40 euros, compte tenu de l'absence d'amélioration graphique notable, ce retour surprise pourrait finalement avoir l'effet d'un pétard mouillé. Verdict dans les prochains jours, puisqu'ils doivent arriver dans le courant de ce mois de juillet 2026.

Source : ForwardLeaks sur X.com