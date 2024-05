Les joueuses et joueurs de Call of Duty Modern Warfare 3, sur consoles comme sur PC, peuvent récupérer actuellement un nouveau pack. Mais à une condition.

Modern Warfare 3 est encore joué malgré les retours. La saison 3 de la partie multijoueur, disponible depuis le 1er mai 2024, bat son plein avec de belles nouveautés. Le mode Zombies a une histoire inédite « Sauver le Dr. Jansen », le multi a deux cartes supplémentaires « Grime » & « Checkpoint » ainsi que deux nouveaux modes « Champ de mine » et « Escorte », tandis que la playlist « Arcade » avec des power-ups à la clé a fait son apparition. En attendant le successeur de Call of Duty MW3, plusieurs contenus sont encore offerts. Mais pour quelques jours seulement et à une « poignée » de joueuses et joueurs.

Un pack DLC gratuit pour Call of Duty Modern Warfare 3

Call of Duty Modern Warfare 3 a donc une batterie de nouveaux ajouts pour faire revenir les éventuels déserteurs. Pour éliminer vos adversaires avec classe, un DLC gratuit Electron Energy est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Un pack qui n'octroie aucun avantage, mais qui permet de personnaliser son opérateur ou ses armes avec un skin, un schéma de fusil ou encore un porte-bonheur à attacher sur une des pétoires de Call of Duty Modern Warfare 3.

Skin d'opérateur « Subatomic » pour Pham « Enigma » Lan Minh

Schéma du fusil « Death Conductor - Marksman »

Résonance géométrique - Carte de visite

Bite the Buzz - Vinyle

Targeted Destruction - Emblème

Electroman - Porte-bonheur

Comment obtenir gratuitement le DLC Electron Energy de Call of Duty Modern Warfare 3 ? Il faut avoir un abonnement valide à Prime Gaming. Le service d'Amazon qui permet de télécharger des jeux chaque mois, et de récupérer des contenus additionnels comme celui-ci. Ce n'est par conséquent pas gratuit pour tout le monde, mais uniquement pour les abonnés Amazon Prime Gaming qui peuvent le réclamer sans avoir à payer un quelconque supplément.

Si vous êtes concernés, il faut se rendre sur la page Prime Gaming du pack Electron Energy. De là, vous devez cliquer sur « Obtenir du contenu en jeu ». Pour valider l'acquisition de ce DLC, le site vous demandera de lier votre compte Activision Blizzard qui est indispensable pour jouer à Call of Duty Modern Warfare 3 ou Warzone en ligne. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à le créer. Ensuite, cliquez sur « Associer votre compte », puis rentrez vos identifiants Amazon et entrez le code de confirmation qui vous sera envoyé par SMS. Et voilà, le tour est joué ! Le DLC Electron Energy apparaît dans Call of Duty Modern Warfare 3 sur consoles ou PC !