Il y a quelques jours de cela, nous vous proposions de découvrir nos toutes premières impressions sur Call of Duty Modern Warfare 4, alors tout juste annoncé par Activision. Alors que l’accent était porté sur la campagne solo et le multijoueur “classique” de ce prochain opus signé Infinity Ward, un autre mode était lui aussi évoqué mais volontairement maintenu dans le flou : DMZ. Tout doucement, les informations autour de l’extraction shooter à la sauce COD ont été distillées par le studio. Et ça tombe bien, nous avons quelques petits éléments à vous communique en parrallèle de sa première démonstration lors du Xbox Showcase.

L’extraction shooter de retour sur le devant de la scène dans Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Déjà vingt-trois années nous séparent du tout premier jeu estampillé Call of Duty et signé Infinity Ward. Vingt-trois années de grand spectacle, immersif, intense et frénétique. D'abord expérience solo avec ses campagnes mémorables, la série aura ensuite exploré les affrontements multijoueur, avec le succès insolent qu’on lui connaît aujourd’hui. Pour résumer simplement, ces dernières décennies de FPS online auront été marquées par des mouvances majeures, très souvent étroitement suivies par Call of Duty : essor du multi sur consoles avec COD4, surf sur la vague du battle royale avec Warzone, et tentative d’infiltration dans le monde de l’extraction shooter avec DMZ. Une réussite pourtant en demi-teinte pour ce dernier, inauguré en 2022 avec Modern Warfare 2.

Le mode, dérivé de Warzone, séduit une communauté de fidèles, mais reste toutefois en retrait face aux autres propositions du marché. Manque d’identité, de profondeur ou même lassitude générale des joueurs autour de ces modes à envergure, les raisons sont variées. Puis, un certain Arc Raider a relancé de manière spectaculaire un genre qu’il aura même redéfini. Infinity Ward, déjà au travail sur sa nouvelle copie, observe et prend des notes : DMZ peut clairement tirer profit de ce regain d'intérêt.

Infinity Ward semble se donner les moyens de la réussite

Pour cette nouvelle version de DMZ, le studio californien voit les choses en grand. La preuve en est avec la map conçue pour l’occasion, Hajin. Annoncée comme étant la plus grande carte jamais créée pour la licence Call of Duty, elle a fait l’objet d’un soin tout particulier par les développeurs. Le DMZ nouvelle génération se doit de proposer une véritable identité, et cela passera en partie par ses décors. Dans les grandes lignes, la construction de Hajin suit la recette habituelle d’une map Warzone avec ses multiples secteurs marqués, proposant notamment des zones urbaines, un hôpital, un casino, une prison et d’autres ruines. C’est en revanche via son ambiance, son immersion et sa narration environnementale qu’elle compte faire la différence.

A l’image de nos premières impressions générales autour de Call of Duty Modern Warfare 4, le mode extraction bénéficie d’un rendu visuel mature, parfois même sombre et inquiétant. Une météo dynamique renforce et diversifie le tout, avec des effets de pluie, de tempête et de neige, promettant de renouveler l’expérience et l’exploration d’une game à l’autre. Loin d’être synonyme de balade de santé, les terres d’Hajin seront constamment envahies de zones radioactives aléatoires, à fuir pour espérer survivre. On nous promet également de nombreux puzzles environnementaux et d’autres secrets à découvrir, récompensant la curiosité et la prise de risque.

Et comme tout bon extraction shooter qui se respecte, le DMZ de Call of Duty Modern Warfare 4 devrait habilement jouer avec cette balance entre prise de risque et prudence, tout en s’adaptant aux profils des joueurs. Plusieurs approches seront ainsi possibles : Suivre des missions scénarisées, prédéfinies. Suivre des opérations dynamiques, sélectionnées de manière totalement aléatoire.

Jouer en exploration libre, pour arpenter la map au gré de vos rencontres et autres situations inattendues.

Vous vous en doutez, les obstacles seront nombreux sur votre route. Le PVE sera assuré par des largages de troupes ennemies, de plus en plus retorses. Elles seront accompagnées de convois de véhicules blindés, hélicoptères et autres boss pour protéger les loots les plus précieux. Les extraire sera indispensable pour améliorer votre base d’opération (avec la création de nouveaux ateliers à l’image de Arc Raider), mais aussi fabriquer votre équipement à l’aide d’une imprimante 3D. Évidemment la qualité de l’intelligence artificielle aura un rôle prépondérant quant à la réussite du mode, un point dont nous ignorons tout pour le moment.

Les adeptes du PvP ne seront pas en reste avec tout un pan de game design dédié aux affrontements entre joueurs, le chat de proximité en ligne de mire. Là encore, il est difficile d’en dire plus pour l’instant, mais nous savons qu’un leaderboard sera présent pour motiver les troupes. A vous de choisir si vous désirez figurer en tête des plus grands tueurs, ou a contrario faire partie des meilleurs chasseurs de primes, récompensant l’anéantissement des pires malfrats du lobby. Quelles que soient vos actions, un système d’XP permettra de faire évoluer un arbre de compétences accessible depuis votre campement.

Un mode prometteur qui pourrait séduire les fans

Notre premier aperçu du mode DMZ de Call of Duty Modern Warfare 4 se montre relativement similaire à ce que nous avons ressenti lors de notre découverte de la campagne solo et du multijoueur de MW4 : Il est impossible pour le moment d’affirmer si cette nouvelle version de l’extraction shooter sera réussie ou non, mais tous les ingrédients semblent réunis pour proposer une expérience intense. L’identité visuelle prononcée, sombre et réaliste, promet de jolis moments de stress, tandis que l’immensité et la variété de la carte devraient rendre chaque run unique. Les possibilités d’approche encouragent à la diversité du gameplay, avec de la coopération, du PvE et des affrontements PvP, tous récompensés d’une manière ou d'une autre. Mais c’est bel et bien la promesse d’immersion générale qui nous met l'eau à la bouche. Il nous tarde maintenant d’en découvrir plus pour valider la proposition de ce DMZ nouvelle génération, un constat qui s’applique finalement à l’ensemble de l’expérience de Call of Duty Modern Warfare 4 proposée par Infinity Ward.