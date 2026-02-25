Celle-ci, on ne l'a pas vue venir : d'après un informateur, la prochaine Xbox aurait bouleversé les plans de Call of Duty Modern Warfare 4. Activision a dû prendre une décision qui risque de décevoir les fans.

Après le lancement plutôt catastrophique de Call of Duty Black Ops 7 en novembre dernier, on sait qu'Activision s'interroge sur l'avenir de la série. L'éditeur semble reconnaître que la licence est à bout de souffle. On pouvait justement lire en décembre, quelques semaines après la sortie du jeu, un communiqué expliquant que Call of Duty allait arrêter de sortir deux jeux d'une même série (Black Ops, Modern Warfare...) deux années de suite. L'idée est simple : privilégier une expérience différente à chaque fois, et un gameplay renouvelé.

Call of Duty Modern Warfare 4 voit ses plans chamboulés par... Xbox

Aucun changement apparent concernant le rythme de sortie de Call of Duty, qui reste annuel jusqu'à preuve du contraire. Mais voilà, d'autres informations sont tombées aujourd'hui. L'information vient de TheGhostofHope, visage bien connu des fans pour ses fuites liées à la série. Selon lui, le prochain épisode de Call of Duty pourrait avoir du plomb dans l'aile. Un message posté ce 22 février semble dévoiler que les plans de Microsoft concernant la Xbox auraient eu un impact sur Modern Warfare 4.

« Plusieurs sources m'indiquent que le report de la prochaine Xbox aurait considérablement bouleversé les plans marketing de Call of Duty », écrit l'informateur. Selon lui, Activision souhaitait faire de Modern Warfare 4 un titre de lancement sur la console. L'idée étant de pouvoir capter l'attention des joueurs à côté d'un certain GTA 6.

Il va même plus loin. Toujours d'après ses sources, ce report aurait une conséquence sur le nombre de jeux Call of Duty en développement. « L'idée de deux épisodes de Call of Duty au lancement de la console a été proposée. Un jeu multijoueur traditionnel, et un jeu de zombie en standalone développé par Treyarch ». Si c'est vrai, les deux épisodes pourraient selon lui sortir quasiment coup sur coup. Comme Infinite Warfare et Modern Warfare Remastered en leur temps.

Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes, mais on sait qu'Activision réfléchit à une façon de revitaliser la licence Call of Duty. Avec aucune nouvelle Xbox à l'horizon, reste à voir comment vont se débrouiller les équipes pour la suite de la licence COD, qui sort historiquement avant les fêtes de fin d'année.

Source : compte X de @TheGhostofHope