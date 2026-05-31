Dire que Call of Duty divise est un doux euphémisme, le dernier en date, Black Ops 7, a carrément été boudé par les fans. Une campagne qui partait dans tous les sens, un endgame qui n'en était pas vraiment un, des graphismes en dents de scie, une campagne où la connexion était obligatoire et nous déconnectait en cas de pause trop longue… un résultat peu convaincant. Mais avec Call of Duty Modern Warfare 4, Infinity Ward compte bien changer la donne et séduire notamment tous les déçus, quitte à prendre des décisions radicales pour plaire aux joueurs.

Call of Duty Modern Warfare 4 veut changer les choses

Si vous aussi vous faites partie de ceux qui se sont fait jeter parce qu'ils tardaient trop à revenir d'une pause lors de leur campagne de Black Ops 7, sachez que le problème n'aura pas lieu sur Call of Duty Modern Warfare 4. Interrogé par les fans sur le sujet, Infinity Ward a été très clair, le solo c'est le solo, il n'y a pas besoin d'être connecté ou quoi que ce soit d'autre. On est donc sur une campagne comme avant.

De gros changement pour le multijoueur et ça va plaire

Autre point majoritairement soulevé par la communauté, et ça concerne le multijoueur cette fois, qu'en est-il des fameuses collaborations loufoques voire complètement hors contexte ?On se souvient que ce sujet est revenu sur la table à de nombreuses reprises, notamment à la sortie de Call of Duty Modern Warfare 3, qui laissait les joueurs profiter de leurs skins de MW2, ou encore avec Black Ops 6 et 7, qui ont multiplié les évènements et packs cosmétiques étranges.

Depuis l'arrivée de Warzone et des mises à jour de contenu gratuit saisonnières, Call of Duty s'est transformé en véritable carnaval. Une foire qui n'est pas au goût de tout le monde. Mais là encore, Infinity Ward a été très clair : « Chaque aspect de Modern Warfare 4 est ancré dans la narration du jeu. Chaque fonctionnalité, chaque décision doit sembler authentique à ce qu'est Modern Warfare, et cela inclut les cosmétiques et les collaborations. Nous nous engageons à rester ancrés dans la réalité et transparents, et nous voulons vous entendre sur ce que vous aimeriez voir dans notre jeu. »

Une très belle promesse qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux mais que l'on a hélas déjà entendue auparavant. Toutefois, Infinity Ward semble avoir un ton différent, presque détaché des précédents Call of Duty. Peut-être que cette fois, c'est la bonne.