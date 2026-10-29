À peine sorti, l'heure est déjà venue pour Call of Duty Modern Warfare 4 de faire le point sur toutes les nouveautés à venir pour sa saison 1. Voici tout ce qu'il faut savoir.

On peut maintenant le dire, Call of Duty est de retour en très belle forme pour cette fin d’année 2026. Après un Black Ops 7 particulièrement décrié l’an dernier, notamment à cause de sa campagne solo, la franchise d’Activision est aujourd’hui revenue entre les mains d’Infinity Ward avec Modern Warfare 4, qui rencontre déjà un joli succès auprès des joueurs comme de la presse. Et comme d’habitude, l’aventure ne fait que commencer pour le titre, qui lancera dès le 6 novembre prochain sa saison 1 avec une tonne de nouveautés gratuites.

Quelles nouveautés pour la saison 1 de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

En effet, pour célébrer le lancement on ne peut plus réussi du jeu, les créateurs de Call of Duty comptent bien marquer le coup avec une première saison riche en contenus, qui permettront aux joueurs de continuer à profiter de tout ce que ce nouvel opus peut avoir à offrir. Cela comprend alors notamment l’ensemble des éléments suivants :

Plus de 6 nouvelles cartes multijoueur

Backstab (déjà disponible)

Canyon (déjà disponible)

Shoot House (déjà disponible)

Shipment (déjà disponible)

Ministry (à venir à la mi-saison)

Overflow (à venir à la mi-saison)

Kill Block: Crash

6 modes de jeu pour Modern Warfare 4

Grind (déjà disponible)

Drop Zone (déjà disponible)

Gauntlet 1v1 (déjà disponible, mais temporaire)

Possession (disponible dès aujourd’hui)

Infected (30 octobre)

Counter Attack (à venir à la mi-saison)

Des nouveautés pour le mode DMZ

Une nouvelle zone, X01

Des missions inédites guidées par Ghost

De nouveaux ennemis, objets et équipements pour Call of Duty

L’introduction de points d’extraction qui se ferment

Des améliorations pour la base (accès au passe de combat et à la boutique, imprimante 3D, marchand, etc.)

Des événements inédits (Threat Briefing, Resupply Gun, et plus encore)

Des armes et accessoires inédits pour tous les modes de Modern Warfare 4

Le fusil d’assaut Cronen Osprey, disponible via le passe de combat

La mitraillette CSG-35, disponible via le passe de combat

Le fusil à pompe automatique JAK 12, à venir en cours de saison

La hache de combat ZLR Talonhawk, à venir en cours de saison

Une panoplie d’accessoires (Hyeon Auto, Kastov 545, une rafale façon M16 pour le M4, un kit pour le pistolet .50 GS et un pour la mitrailleuse FiNN)

De nouveaux opérateurs

XERO (BlackCell) : un agent dont l’identité a peut-être été effacée, ou fabriquée de toutes pièces

Blix (passe de combat de Modern Warfare 4) : un ancien soldat d’élite sud-coréen, emprisonné puis recruté par Nikto

Et plus encore…

2 nouvelles cartes pour Warzone

Des événements de saison (Wager Match, camouflages, Joint Fire, etc.)

Plus de nouveautés pour le Passe de combat et BlackCell

L’arrivée des packs « C.O.D.E. Valor » et « Camouflage : Locked Down »

© Infinity Ward / Activision

Quand sera disponible la saison 1 de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Bref, autant de contenus dont il sera possible de profiter d’ici peu de temps, puisque la saison 1 de Call of Duty Modern Warfare 4 sera officiellement lancée le 6 novembre 2026 à 6h (heure française) sur l’ensemble des plateformes. Le jeu, quant à lui, est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 depuis le 23 octobre dernier.

Source : Activision