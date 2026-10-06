Introduit avec Modern Warfare 2, le mode DMZ fera son grand retour dans Call of Duty Modern Warfare 4, et il promet d’ores et déjà de nombreuses nouveautés. On fait le point.

Avec toutes les sorties qui se sont enchaînées ces dernières semaines, on en aurait presque oublié les grands classiques auxquels nous sommes tellement habitués qu’ils font désormais presque partie des meubles. Car oui, que serait une fin d’année sans son traditionnel épisode de Call of Duty, qui va ici avoir la lourde tâche de rebondir après l’échec de Black Ops 7 ? Rien, assurément. Et avec Modern Warfare 4, Activision espère bien reconquérir le cœur de ses fans, quitte à déployer les grands moyens avec le retour du mode DMZ.

Le mode DMZ confirme son retour dans Modern Warfare 4

Lancé en 2022 avec Modern Warfare 2, ce mode orienté extraction shooter avait en effet été chaleureusement accueilli par la communauté Call of Duty, qui y voyait alors une excellente alternative à l'un des cadors du genre : Escape from Tarkov. Du moins aurait-il pu le devenir si Activision ne l’avait pas progressivement abandonné, l’empêchant ainsi de sortir de sa version bêta en plus de ne pas y introduire suffisamment de contenu pour renouveler l’intérêt du public. Un problème qui, on l’espère, ne sera donc pas reproduit avec Modern Warfare 4.

Quelles nouveautés pour le mode DMZ dans le prochain Call of Duty ?

Mais au vu de la taille de l’article publié sur le site officiel de la franchise, qui regorge de détails en tout genre, les équipes de Call of Duty semblent ici vouloir faire les choses à fond. Pour son grand retour sous le feu des projecteurs, le mode DMZ pourra ainsi compter sur une multitude de nouveautés et d’améliorations, parmi lesquelles notamment :

Une nouvelle carte, Hajin , qui plongera les joueurs en pleine Corée avec plus de 60 lieux accessibles, dont une prison politique, une base aérienne, un complexe de bunkers souterrains, un réacteur nucléaire, un centre commercial, un casino, et plus encore.

, qui plongera les joueurs en pleine Corée avec plus de 60 lieux accessibles, dont une prison politique, une base aérienne, un complexe de bunkers souterrains, un réacteur nucléaire, un centre commercial, un casino, et plus encore. Une vraie Base Opérationnelle Persistante (FOB) , qui évoluera au fil des missions et qui servira de centre de commandement. Les joueurs de Modern Warfare 4 pourront notamment y fabriquer leur équipement et y acheter de nouveaux accessoires.

, qui évoluera au fil des missions et qui servira de centre de commandement. Les joueurs de Modern Warfare 4 pourront notamment y fabriquer leur équipement et y acheter de nouveaux accessoires. Une progression dédiée jusqu’au niveau 70 , qui représentera alors l’une des plus grosses évolutions du mode DMZ par rapport à Modern Warfare 2. Ici, le mode dispose de sa propre progression et permet d’améliorer ses opérateurs en conséquence.

, qui représentera alors l’une des plus grosses évolutions du mode DMZ par rapport à Modern Warfare 2. Ici, le mode dispose de sa propre progression et permet d’améliorer ses opérateurs en conséquence. Un système de menace dynamique , qui permettra à chaque zone d’offrir son propre niveau de danger évolutif en fonction de vos actions. Plus vous vous ferez remarquer, plus la menace y sera intense, tandis que la discrétion permettra de la faire redescendre.

, qui permettra à chaque zone d’offrir son propre niveau de danger évolutif en fonction de vos actions. Plus vous vous ferez remarquer, plus la menace y sera intense, tandis que la discrétion permettra de la faire redescendre. Une hiérarchie d’ennemis étoffée, avec quatre types d’adversaires (soldats nord-coréens, drones autonomes, quadrupèdes robotisés et patrouilles héliportées) qu’il sera possible d’affronter à tout moment. Le mode DMZ de Modern Warfare 4 proposera également des boss très résistants, qui offriront de grosses récompenses.

D’autres surprises attendent les joueurs le 23 octobre

De quoi redonner un bon coup de fouet à ce mode tristement abandonné de Modern Warfare 2, donc, pour le plus grand plaisir des fans de Call of Duty. En sachant qu’il ne s’agit là que d’un bref résumé de tous les points abordés par les développeurs sur leur site officiel. Par exemple, on y apprend également qu’une tempête de radiations viendra parfois pousser les joueurs à s’extraire de la zone de jeu, tandis que tous les véhicules utilisables nécessiteront désormais d’être réparés et alimentés en carburant contrairement à Call of Duty Warzone.

De même, chaque fin de partie se soldera par l’attribution d’une note pouvant aller de F à S++ pour les joueurs, qui seront ainsi évalués en fonction de leurs performances sur le terrain. Les combats, le butin récolté et la réalisation d’objectifs entreront en compte dans la notation attribuée par Modern Warfare 4. Enfin, pour rendre le tout plus immersif, un chat de proximité sera également proposé de sorte à faciliter la communication entre les joueurs. Reste plus qu’à voir si le succès sera de nouveau au rendez-vous à la sortie du jeu, prévue pour le 23 octobre 2026.

Source : Activision