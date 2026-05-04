Après la grande déception qu'a été Black Ops 7, la franchise Call of Duty entend jouer la prudence avec un retour de Modern Warfare 4 sur le devant de la scène, pour succéder aux « reboots » précédents de l'ère moderne de la série FPS d'Activision. Un récent leak au sujet de ce prochain jeu a toutefois fait lever les yeux au ciel de nombreux fans, car serait synonyme d'un potentiel manque important d'évolution.

Un Call of Duty pas si Modern Warfare 4 que ça ?

Jusqu'à preuve du contraire, Activision et Xbox entendraient bien dans un avenir immédiat continuer de sortir un jeu Call of Duty par an, en alternant comme à son habitude entre les studios développant le prochain épisode. Après Black Ops 7 sorti en novembre 2025, ce serait donc au tour de Modern Warfare 4 cette année, a priori aux alentours d'octobre 2026. D'après un leak d'il y a quelques mois, la Xbox Helix aurait toutefois potentiellement chamboulé ces plans, alors qu'il serait question d'en faire un jeu de lancement, repoussant alors sa sortie à courant 2027/2028.

Mais un leak plus récent relatif à Call of Duty Modern Warfare 4 pourrait toutefois contredire le précédent. Alaix, un leaker réputé qui a par le passé dévoilé de nombreuses informations à l'avance concernant des skins ou des éléments issus d'informations dataminées, a récemment fait une révélation pour le moins curieuse. « J'ai entendu dire que Modern Warfare 4 serait en phase de playtest sur PS4 XD ».

Si tel est le cas, cela signifierait que Call of Duty Modern Warfare 4 pourrait être un jeu cross-générations... six ans après la sortie de la génération actuelle de consoles. Portant un certain crédit à la révélation d'Alaix, de nombreux joueurs ont éprouvé un agacement certain en apprenant la chose. Il convient toutefois de prendre cela avec de prudentes pincettes en attendant des informations officielles de la part des principaux intéressés. Une chose est en tout cas certaine : les futurs jeux Call of Duty n'arriveront pas Day One sur le Game Pass, une telle stratégie ayant très négativement impacté les ventes des derniers jeux qui ont tenté l'expérience sur le service d'abonnement de Xbox.

Source : Alaix sur X.com