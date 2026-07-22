En 2025, les joueurs de Call of Duty ont assisté à un match qui n’avait pas eu lieu depuis plusieurs années : celui opposant la franchise à la sortie de Battlefield 6. Malheureusement pour Activision, c’est alors une guerre qui a été perdue par Black Ops 7, qui est loin d’avoir trouvé grâce aux yeux des fans. De quoi rendre la pression d’autant plus grande pour Infinity Ward, donc, qui va non seulement devoir redresser la barre avec Call of Duty Modern Warfare 4, mais aussi subir de plein fouet la concurrence de GTA 6 en parallèle. Mais le boss du studio l’assure : cela ne lui fait pas peur.

Le boss de Call of Duty Modern Warfare 4 n’a pas peur de GTA 6

Interrogé à ce sujet par le média Destructoid, Mark Grigsby, co-directeur d’Infinity Ward, a en effet confié qu’il avait l’habitude de travailler sous pression avec l’ensemble de ses projets, et que le fait de voir Modern Warfare 4 sortir à la même période que GTA 6 n’allait rien changer à cela. « Je ressens toujours de la pression », a-t-il confessé. « Je suis dans cette industrie depuis 28 ans, et pour chaque produit que j’ai lancé, j’ai senti tout le poids du monde peser sur mes épaules. Même sans être à la tête d’un studio, en tant que simple développeur ».

« C’est une pression énorme que de devoir s’assurer d’être suffisamment créatif pour divertir le grand public », affirme le créateur du prochain Call of Duty. C’est pourquoi même à l’aube de la sortie du nouveau GTA, dont il dit « être fan depuis les premiers opus », Grigsby continue de prendre les choses comme il l’a toujours fait. « J’ai hâte d’y jouer », assure-t-il d’ailleurs. « Mais est-ce que j’en ai peur ? Non. Vous savez, le monde est ce qu’il est. Et je pense qu’il est sain pour l’industrie d’avoir des poids lourds comme GTA, Call of Duty et Fortnite […] pour la dynamiser ».

« Donc je l’attends beaucoup. Vous savez, c’est un peu un face à face, c’est génial », conclut d'ailleurs le boss d’Infinity Ward, qui semble quelque peu se réjouir de la confrontation entre Modern Warfare 4 et GTA 6. « La pression, c’est la pression, mais nous nous efforçons de maintenir et de garantir la qualité de notre produit, qui est de premier ordre et haut de gamme ». Reste maintenant à voir comment parviendra à s’en sortir ce nouveau Call of Duty, dont la sortie est attendue pour le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

© Infinity Ward / Activision

Une beta est en approche pour le multijoueur

Profitons-en pour rappeler qu’avant cette date, les adeptes du multijoueur auront également l’opportunité de s’y essayer en avant-première dès la fin du mois d’août, à l’occasion de la traditionnelle beta mise en place par Activision. Tous les détails à ce sujet sont à retrouver dans notre article dédié. Le format Call of Duty NEXT, annoncé pour le 21 août, permettra également d’en apprendre davantage sur toutes les nouveautés de Modern Warfare 4. Enfin, les précommandes de la version Nintendo Switch 2, de leur côté, débuteront officiellement le 26 août.

Source : Destructoid